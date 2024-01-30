Kris Tomahu Perdana Nyanyi Lagu Bahasa Inggris di X Factor Indonesia Season 4, Judika Bangga

JAKARTA - Peserta X Factor Indonesia Season 4, Kris Tomahu sukses menaklukkan panggung Gala Live Show 3, X Factor Indonesia Season 4 pada Senin (29/1/2023). Anak didik dari mentor Judika ini membawakan lagu All Of Me milik John Legend dengan apik dan mencuri perhatian para juri.

Siapa sangka, ini merupakan momen perdana Kris membawakan lagu bahasa Inggris di panggung X Factor Indonesia ini. Kris mengaku gugup namun tetap percaya diri berkat dukungan Judika.

“Deg-degan, tapi ada bang Judika jadi semakin pede,” ungkap Kris.

Meski perdana, Kris bisa menaklukan lagu tersebut dengan baik. Kris juga sukses meraih nada-nada tinggi di lagu yang fenomenal ini.

Penampilan Kris malam ini pun berhasil membuat sang mentor, Judika bangga. Judika mengaku dirinya memilihkan lagu ini untuk Kris agar dirinya bisa keluar dari zona nyaman.

Tak disangka, penampilan Kris berhasil membuat para juri ikut terpukau.

“Malam hari ini, salah satu kebanggan gue Kris bisa bawain lagu ini. Aku mau nantang Kris bawain lagu yang romantis. Gue bangga banget,” kata Judika.

BACA JUGA: