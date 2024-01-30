Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kalah di Save Me Song, Circle of Fifth Tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |06:14 WIB
Kalah di Save Me Song, Circle of Fifth Tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4
Circle of Fifth tereliminasi dari X Factor Season 4 (Foto: Instagram/xfactoridofficial)
A
A
A

JAKARTA - Kontestan Circle of Fifth harus meninggalkan impiannya menjadi juara X Factor Indonesia Season 4. Grup musik yang dimentori Judika ini tereliminasi usai mendapat voting terendah dan gagal diselamatkan di babak Save Me Song di Gala Live Show 3, Senin, 29 Januari 2024.

Sebelumnya, posisi bottom two berada di kelompok mentor Judika dan Bunga Citra Lestari yakni Princessa Alicia dan Circle of Fifth. Menjadi dua kontestan dengan vote paling rendah membuat Circle of Fifth dan Alicia harus membawakan lagu di babak Save Me Song.

Tak cuma untuk para kontestan, hal ini juga menjadi momen yang berat untuk dewan juri. Mereka harus memilih satu dari 2 kontestan yang tidak aman malam ini.

Di detik-detik terakhir, judges Vidi Aldiano sebagai penentu memutuskan untuk menyelamatkan Princessa Alicia, sehingga Circle of Fifth harus tereliminasi.

X Factor Indonesia

Circle of Fifth tereliminasi dari X Factor Season 4 (Foto: Instagram/xfactoridofficial)

“Dan itu adalah Alicia,” ungkap Vidi.

Keputusan juri itu pun membuat perjalanan Circle of Fifth harus terhenti di babak Gala Live Show 3 ini. Kontestan dari mentor Judika itu terpaksa harus tereliminasi malam ini.

Minggu depan, X Factor Indonesia Season 4 pun tersisa 11 kontestan yakni Jetje Margaretha, Kris Tomahu, TAV, Peter Holly, Ziad, Nafisah, Zibran, Tigor Sihombing, Princessa Alicia, Marisa, dan Asmaralaya. Mereka yang terpilih harus berjuang memertahankan posisi mereka untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/598/2991954/3-finalis-x-factor-indonesia-2024-meriahkan-meet-and-greet-rcti-di-makassar-yadkewqnEC.jpg
3 Finalis X Factor Indonesia 2024 Meriahkan Meet and Greet RCTI di Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/598/2991314/selamat-peter-holly-juara-x-factor-indonesia-season-4-CSAaLZZ2yc.jpg
Selamat, Peter Holly Juara X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/598/2991009/persaingan-top-3-semakin-panas-siapa-pemenang-x-factor-indonesia-2024-QRe95EdVEt.jpg
Persaingan Top 3 Semakin Panas, Siapa Pemenang X Factor Indonesia 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988272/tampil-beda-kris-tomahu-raih-standing-ovation-di-x-factor-indonesia-season-4-lSjtAw0cI8.jpg
Tampil Beda, Kris Tomahu Raih Standing Ovation di X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988267/tigor-gagal-maju-ke-babak-top-3-x-factor-indonesia-season-4-iqK4zoIVyu.jpg
Tigor Gagal Maju ke Babak Top 3 X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/598/2988052/malam-ini-top-4-x-factor-indonesia-bersaing-untuk-masuk-babak-grand-final-tn9epkKaZe.jpg
Malam Ini, Top 4 X Factor Indonesia Bersaing untuk Masuk Babak Grand Final
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement