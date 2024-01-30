Kalah di Save Me Song, Circle of Fifth Tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4

JAKARTA - Kontestan Circle of Fifth harus meninggalkan impiannya menjadi juara X Factor Indonesia Season 4. Grup musik yang dimentori Judika ini tereliminasi usai mendapat voting terendah dan gagal diselamatkan di babak Save Me Song di Gala Live Show 3, Senin, 29 Januari 2024.

Sebelumnya, posisi bottom two berada di kelompok mentor Judika dan Bunga Citra Lestari yakni Princessa Alicia dan Circle of Fifth. Menjadi dua kontestan dengan vote paling rendah membuat Circle of Fifth dan Alicia harus membawakan lagu di babak Save Me Song.

Tak cuma untuk para kontestan, hal ini juga menjadi momen yang berat untuk dewan juri. Mereka harus memilih satu dari 2 kontestan yang tidak aman malam ini.

Di detik-detik terakhir, judges Vidi Aldiano sebagai penentu memutuskan untuk menyelamatkan Princessa Alicia, sehingga Circle of Fifth harus tereliminasi.

Circle of Fifth tereliminasi dari X Factor Season 4 (Foto: Instagram/xfactoridofficial)

“Dan itu adalah Alicia,” ungkap Vidi.

Keputusan juri itu pun membuat perjalanan Circle of Fifth harus terhenti di babak Gala Live Show 3 ini. Kontestan dari mentor Judika itu terpaksa harus tereliminasi malam ini.

Minggu depan, X Factor Indonesia Season 4 pun tersisa 11 kontestan yakni Jetje Margaretha, Kris Tomahu, TAV, Peter Holly, Ziad, Nafisah, Zibran, Tigor Sihombing, Princessa Alicia, Marisa, dan Asmaralaya. Mereka yang terpilih harus berjuang memertahankan posisi mereka untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya.