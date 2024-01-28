Kania Lituhayu Tersingkir, Tantangan Baru Menanti X Factor Indonesia

JAKARTA - Para finalis X Factor Indonesia telah memberikan penampilan terbaik mereka di babak Gala Live Show 2 pada minggu lalu. BCL misalnya, mengaku bangga Ziad Fauzan tampil sempurna membawakan lagu Sial milik Mahalini.

Sementara Kris Tomahu membawakan lagu Dawai yang membuat Judika berbeda penilaian dengan judges lain. Dia menilai, penampilan Kris jauh lebih baik saat latihan. Dia pun mencoba menggali lebih dalam potensi Kris dengan mengajaknya berduet.

Tim BCL lain yang berhasil mencuri perhatian adalah Peter Holly yang membawakan lagu Serenata Jiwa dengan gaya menggemaskan. Ada juga Nafisah Alayyah yang menyanyikan lagu Penjaga Hati dari Nadhif Basamalah.

Para judges menilai, Nafisah memiliki kemampuan mumpuni dalam menitipkan rasa pada sebuah lagu. Para judges juga dibuat terpukau dengan penampilan Zibran melantunkan lagu Asmalibrasi.

Oma Jetjhe yang merupakan finalis paling senior di X Factor Indonesia Season 4 juga tak kalah mencuri perhatian dengan membawakan lagu Lampu Merah. Penampilannya bahkan mendulang lima standing ovation dari para judges.

Penampilan Oma Jetje tersebut bahkan sempat menduduki peringkat 6 Trending YouTube Indonesia. Dari 13 kontestan yang sudah tampil, TAV dan Kania Lituhayu menjadi dua kontestan dengan voting terendah yang harus menyanyikan Save Me Song.

Pada akhirnya, Kania harus pulang karena penampilannya belum bisa memukau para judges. Babak Gala Live Show 3 X Factor Indonesia akan jauh lebih menantang karena para finalis akan membawakan deretan lagu-lagu hits dengan 1 miliar view di YouTube.