Tereliminasi X Factor Season 4, Kania Lituhayu Akui Dapat Challenge Baru!

JAKARTA - Ajang pencarian bakat X Factor telah menjadi wadah bagi bakat vokal yang luar biasa, namun tak semua peserta berhasil mencapai puncak kesuksesan. Bagi mereka yang tereliminasi, perjalanan panjang mereka tak berakhir begitu saja. Inilah yang menjadi inspirasi di balik program podcast yang unik bernama "Ex Room".

"Ex Room" merupakan program yang memberikan tempat bagi para alumni peserta X Factor Season 4 yang tereliminasi untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka selama berada di karantina. Meskipun tak berhasil meraih gelar juara, peserta X Factor Season 4 yang tereliminasi tetap memiliki kisah menarik dan pengalaman berharga yang layak didengar.

Dipandu oleh dua host cantik yaitu Putu Maydea dan Alycia Helena yang juga jebolan ajang X Factor, episode kedua Ex Room kali ini dihadiri oleh Kania Lituhayu. Peserta X Factor dari tim Ariel ini tereliminasi di Gala Live Show 2.

Menjadi salah satu peserta termuda, gadis yang baru berusia 15 tahun ini mengaku bahwa X Factor merupakan ajang pencarian bakat pertama yang ia ikuti.

Kania Lituhayu dapat challenge baru usai tereliminasi dari X Factor Season 4 (Foto: MNC Media





“Sekarang (setelah tereliminasi) rasanya sih sedih ya, karena emang berpisah dengan teman-teman aku di sana. Aku juga banyak (dapat) pelajaran dari situ juga, sih. Dan semoga aja ke depannya aku bisa lebih baik lagi tampilnya,” ujar Kania.

“(Sejauh ini) Alhamdulillah puas. Karena membuat juri di depan terpukau. Karena aku ngira tuh aku bakal gagal,” kata Kania.

“Banyak sih (challenge) di X Factor ini, (nyanyi lagu) Bahasa Indonesia, terus pemilihan lagunya, cara penghayatannya, dan tekniknya, lain-lain. Paling susah menurutku lebih ke pernapasan, karena aku pernafasan tuh masih belajar,” tambahnya.

Tak hanya itu, Kania juga mengaku bahwa dirinya tidak menyangka bisa sampai pada tahap ini.