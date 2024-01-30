Sweet Banget, Luna Maya Ungkap Panggilan Sayang untuk Maxime Bouttier

JAKARTA - Aktris Luna Maya ternyata punya panggilan sayang untuk sang kekasih, Maxime Bouttier. Hal itu diketahui dari video yang diunggahnya lewat Insta Story, belum lama ini.

Dalam video tersebut, aktris 40 tahun tersebut terlihat menikmati kebersamaan dengan sang kekasih di dalam kapal. Dia menutup tubuhnya dengan selimut dan tertidur di dada Maxime.

Bersama video itu, Luna Maya menuliskan sebuah caption singkat bertuliskan ‘Bebe’ dan emoji hati berwarna merah. Dalam bahasa Perancis, bebe bermakna sayang atau kesayangan.

Unggahan tersebut dibagikan ulang akun gosip @rumpi_gosip di Instagram dan memancing beragam komentar warganet. “Luna Maya dicintai laki-laki yang tepat tanpa harus diungkit masa lalunya,” kata akun @ri***erl***32.

Akun @sad***pik mengatakan, “Enak dipandang. Cantik bertemu ganteng, plus bonus LOVE. Sweet banget, semoga disegerakan ya.” Akun @put***gus***nn menambahkan, “Enggak sabar melihat pernikahan kalian.”

Panggilan ‘bebe’ sebenarnya tak hanya diberikan Luna Maya untuk Maxime Bouttier. Sang aktor juga menyapa bintang film Suzanna: Bernapas dalam Kubur dengan panggilan yang sama.

Hal itu terlihat ketika Maxime dan Luna menjajal sebuah challenge di media sosial. Video tersebut dimulai dengan sang aktor menyetting kameranya lalu memanggil sang kekasih dengan sebutan, “Bebe.”