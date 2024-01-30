Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sweet Banget, Luna Maya Ungkap Panggilan Sayang untuk Maxime Bouttier

Pasopati Baladika , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |19:46 WIB
<i>Sweet</i> Banget, Luna Maya Ungkap Panggilan Sayang untuk Maxime Bouttier
Luna Maya ungkap panggilan sayang untuk Maxime Bouttier. (Foto: Instagram/@lunamaya)
A
A
A

JAKARTA - Aktris Luna Maya ternyata punya panggilan sayang untuk sang kekasih, Maxime Bouttier. Hal itu diketahui dari video yang diunggahnya lewat Insta Story, belum lama ini. 

Dalam video tersebut, aktris 40 tahun tersebut terlihat menikmati kebersamaan dengan sang kekasih di dalam kapal. Dia menutup tubuhnya dengan selimut dan tertidur di dada Maxime.

Bersama video itu, Luna Maya menuliskan sebuah caption singkat bertuliskan ‘Bebe’ dan emoji hati berwarna merah. Dalam bahasa Perancis, bebe bermakna sayang atau kesayangan. 

Unggahan tersebut dibagikan ulang akun gosip @rumpi_gosip di Instagram dan memancing beragam komentar warganet. “Luna Maya dicintai laki-laki yang tepat tanpa harus diungkit masa lalunya,” kata akun @ri***erl***32.

Akun @sad***pik mengatakan, “Enak dipandang. Cantik bertemu ganteng, plus bonus LOVE. Sweet banget, semoga disegerakan ya.” Akun @put***gus***nn menambahkan, “Enggak sabar melihat pernikahan kalian.”

Panggilan sayang Luna Maya untuk Maxime Bouttier. (Foto: Instagram/@rumpi_gosip)

Panggilan ‘bebe’ sebenarnya tak hanya diberikan Luna Maya untuk Maxime Bouttier. Sang aktor juga menyapa bintang film Suzanna: Bernapas dalam Kubur dengan panggilan yang sama.

Hal itu terlihat ketika Maxime dan Luna menjajal sebuah challenge di media sosial. Video tersebut dimulai dengan sang aktor menyetting kameranya lalu memanggil sang kekasih dengan sebutan, “Bebe.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/33/3168414/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cmAI_large.jpg
Luna Maya Ultah, Maxime Bouttier Kasih Kado Jam Tangan Mewah dan Sebidang Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159315/luna_maya-Bh1X_large.jpg
Edric Tjandra Bongkar Souvenir Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier, Ada Mesin Kopi Jutaan Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/33/3159181/luna_maya-QNmi_large.jpg
Malam Ini, Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158851/luna_maya_dan_maxime_bouttier-cJqE_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Bulan Madu ke Italia usai Resepsi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/33/3158837/luna_maya-b3Ef_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Gelar Resepsi di Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3156064/luna_maya-NKe8_large.jpg
Tak Ingin Buru-Buru soal Momongan, Luna Maya: Fokus ke Hubungan Dulu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement