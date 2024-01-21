Pesan Ayah Maxime Bouttier untuk Luna Maya: Dia Akan Selalu Ada di Hati Saya

JAKARTA - Hubungan Luna Maya dan Maxime Bouttier kian menjadi perhatian publik setelah Siti Purwanti meninggal dunia beberapa waktu lalu. Pasalnya, Luna bukan hanya selalu menemani sang kekasih melewati masa sedihnya, tetapi ia juga membantu memberikan tempat untuk kenyamanan ibunda Maxime sebelum mengembuskan napas terakhirnya.

Ketulusan Luna Maya itu pun turut menyentuh hati ayah Maxime, Patrice Bouttier. Dia memuji sikap Luna yang begitu baik kepada keluarganya.

Meski Patrice tak bisa memprediksi apakah Luna Maya akan menjadi menantunya atau tidak, ayah Maxime tersebut mengaku akan selalu mengenang kebaikan Luna kepada keluarganya.

"Ya saya tidak bisa baca masa depan gitu ya. Tapi bagaimanapun yang dia lakukan kita sangat hargai. Jadi kita sangat berterima kasih sama dia," ujar Patrice Bouttier dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Minggu (21/1/2024).

Pesan ayah Maxime Bouttier untuk Luna Maya (Foto: Instagram/lunamaya)

Patrice menyebut bahwa Luna akan memiliki tempat tersendiri di hatinya, apapun yang nantinya akan terjadi pada hubungan wanita 40 tahun itu dengan putranya. Ucapan terima kasih rasanya tak cukup untuk membalas kebaikannya.

"Saya akan tahan dia di dalam hati saya seperti apapun yang bisa terjadi masa depan. Terima kasihnya gak bakal cukup," pungkasnya.

(van)