Lagu Salam M3tal Ciptaan Slank Berisi Harapan Ganjar Pranowo Bisa Menjadi Penerus Jokowi

JAKARTA - Grup Band Slank merilis lagi Salam M3tal sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD. Lagu ini dibawakan oleh Slank bersama para musisi, budayawan dan aktivis yang menamakan diri mereka Revolusi Cinta.

Pentolan Slank Bimo Setiawan Almachzumi alias “Bimbim” mengharapkan Ganjar sebagai sosok paling tepat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada periode 2024-2029.

Sekadar informasi, Ganjar-Mahfud berkontestasi pada Pilpres 2024, yang akan digelar 14 Februari 2024, didukung partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

“Kita melihat Jokowi dari nilainya. Jadi selama nilainya nggak berubah, ya kita harus terus sayang. Buktinya, di lirik lagunya ada. Masih kita omongin nama Jokowi. Sampai terakhir bertemu pun, kita masih seperti biasa,” kata Bimbim pada peluncuran lagu “Salam M3tal” di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Lagu Salam M3tal ciptaan Slank berisi harapan Ganjar Pranowo bisa menjadi penerus Jokowi (Foto: MPI)

Bimbim mengungkapkan, sesuai lirik lagu, Slank merasakan bahwa sosok yang paling tepat untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi adalah duet Ganjar-Mahfud. Ia mengungkapkan sekarang adalah era Ganjar-Mahfud, bukan yang lain.

“Sesuai lagunya, yang bisa nerusin Jokowi, ya Ganjar-Mahfud. Jadi dulu Jokowi, sekarang zaman Ganjar-Mahfud. Keberhasilan yang sudah kita rasakan sekarang, apa pun yang kurang, yang bisa nerusin, ya Ganjar-Mahfud. Kasih yang lain? Nanggung, bisa-bisa back to Nol. Percuma jika harus mengulang dari awal,” ujarnya.

Pria kelahiran 1966 itu mengaku, bahwa dulu dukungan Slank kepada Jokowi berdasarkan nilai, bukan sosoknya. Dikatakan bahwa Slank tegak lurus pada perjuangan dan cita-cita Reformasi ‘98.

Kepedulian pada perjuangan Reformasi ’98 juga yang mendorong Slank aktif menjaga NKRI melalui kegiatan seni. Pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Slank aktif berkampanye untuk mendukung Jokowi. Sekarang, Slank telah mendeklarasikan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.

“Sekarang, kalau kita nggak pilih Ganjar-Mahfud rugi banget. Rugi dong. Ada tujuh ide Slank untuk negara dan ini telah kami sepakati bersama. Dan, ini tidak akan pernah kami publikasikan. Hanya antara Slank dan Pak Jokowi yang tahu,” ucap Bimbim.