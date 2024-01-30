Bimbim Slank Sebut Ada Presiden Joko Widodo dalam Lirik Lagu Salam M3tal

JAKARTA - Drummer band kenamaan Indonesia, Bimbim Slank menjelaskan bahwa penulisan lagu Salam M3tal dibuat sebagai dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud. Bimbim beserta personil Slank lainnya telah sepakat bahwa Ganjar-Mahfud adalah sosok pemimpin yang sangat tepat untuk menggantikan Presiden Joko Widodo.

Lagu Salam M3tal sendiri merupakan lagu yang dibawakan oleh Slank bersama para musisi, budayawan dan aktivis yang menamakan diri mereka Revolusi Cinta. Lagu tersebut bahkan telah resmi rilis pada 29 Januari 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta

Ia pun menjelaskan dalam lagu Salam M3tal ada penyebutan nama Jokowi di dalamnya

"Kita itu mendorong melihat Jokowi dari nilainya. Jadi selama nilainya nggak berubah ya kita harus terus sayang. Buktinya aja, di lagunya ada. Masih kita omongin (nama Jokowi) sampai terakhir bertemu pun kita masih seperti biasa," jelas Bimbim dalam peluncuran lagu Salam M3tal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, 29 Januari 2024.

Anggota tertua grup Slank ini menyatakan bahwa ia dan rekannya sudah bisa merasakan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud memiliki etos kerja yang baik untuk meneruskan apa yang sudah Presiden Jokowi bangun hingga saat ini.

Ada Presiden Joko Widodo dalam lirik lagu Salam M3tal





“Kita merasa kayaknya Ganjar ngena nih. Sesuai lagunya tadi yang bisa nerusin Jokowi ya Ganjar-Mahfud. Jadi dulu Jokowi, sekarang jaman Ganjar-Mahfud. Keberhasilan yang sudah kita rasakan sekarang, apapun yang kurang, yang bisa nerusin ya Ganjar Mahfud. Kasih yang lain? Nanggung, bisa-bisa back to 0, percuma ngulang dari awal lagi,” kata Bimbim.

Pria kelahiran 1966 itu mengaku bahwa dulu dukungan grup band Slank kepada Presiden RI Joko Widodo didasarkan pada prinsip-nilai yang dicetuskan oleh Jokowi. Ia pun menekankan bahwa dirinya dan Slank selalu konsisten dengan perjuangan serta cita-cita reformasi 98’.

“Ada tujuh nilai (tujuh ide untuk negara) yang kami sepakati bersama dan ini tidak pernah kita publikasikan. Hanya antara Slank dan Pak Jokowi. Makanya, sekarang pun ada nilai yang dibawa Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ada 21 nilai kemanusian, itu yang mau kita dorong untuk dijalanin. Kenapa kita turun gunung, melek mata dan hati atas apa yang terjadi belakangan ini,” tuturnya.

“Kita tegak lurus dan kita peduli sama reformasi, sama perjuangan kita, makanya di tahun 1998 Slank turun, 2014 dan 2019 kita juga turun bareng. Sekarang, kalau kita nggak pilih ganjar Mahfud rugi banget. Rugi dong,” sambungnya.