Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Slank Kampanye Kreatif Revolusi Cinta Menangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |00:30 WIB
Slank Kampanye Kreatif Revolusi Cinta Menangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024
Slank kampanye kreatif Revolusi Cinta Ganjar-Mahfud (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kampanye kreatif ala Revolusi Cinta memenuhi kontestasi Pilpres 2024. Kampanye kreatif yang diinisiasi oleh grup band kenamaan Indonesia, Slank yang merilis lagu bertajuk Salam M3tal.

Lagu tersebut secara khusus diciptakan untuk mendukung pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD dalam memenangkan Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024.

Berangkat dari isu Kerakyatan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Etika Berdemokrasi, Revolusi Cinta menjadi media pergerakan bagi para aktivis, musisi, serta budayawan Tanah Air.

Slank Kampanye Kreatif Revolusi Cinta Menangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

Tak hanya Slank, beberapa budayawan Indonesia yang turut terlibat dalam Revolusi Cinta ini yaitu Butet Kartaredjasa, penyanyi Oppie Andaresta, Dira Sugandi, Iwa K, NDX AKA dan Yuni Shara. Kolaborasi antara aktivis, seniman, dan budayawan ini juga dapat disaksikan dalam saluran YouTube.

“Selain menjadi wadah dukungan untuk Ganjar-Mahfud, lagu ini kami luncurkan sebagai bentuk kolaborasi atas kekhawatiran terhadap pengikisan norma etika, penyelewengan konstitusi hingga ancaman pada demokrasi di masa datang,” kata drummer Slank, Bimbim dalam acara peluncuran lagu Salam M3tal di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/1/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134082/bunda_iffet-2u1a_large.jpg
Biodata dan Perjalanan Karier Bunda Iffet, Sosok Berjasa di Balik Slank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134081/bunda_iffet-omil_large.jpg
Bunda Iffet, Ibunda Bimbim Slank Meninggal Dunia di Usia 87 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134080/bunda_iffet-JeXr_large.jpeg
Innalillahi, Bunda Iffet Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133647/slank-suTN_large.jpg
Slank Pernah Gunakan Direct License Sejak Awal 2000-an, Berhenti karena Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133643/slank-nt1i_large.jpg
Netral soal Polemik Royalti Musik, Slank: Kami Pemersatu Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/205/3133636/slank-DugY_large.jpg
Kaka Bakal Gundul saat Umrah Plus Konser Slank di Arab Saudi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement