Slank Kampanye Kreatif Revolusi Cinta Menangkan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024

JAKARTA - Kampanye kreatif ala Revolusi Cinta memenuhi kontestasi Pilpres 2024. Kampanye kreatif yang diinisiasi oleh grup band kenamaan Indonesia, Slank yang merilis lagu bertajuk Salam M3tal.

Lagu tersebut secara khusus diciptakan untuk mendukung pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD dalam memenangkan Pilpres 2024 yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024.

Berangkat dari isu Kerakyatan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Etika Berdemokrasi, Revolusi Cinta menjadi media pergerakan bagi para aktivis, musisi, serta budayawan Tanah Air.

Tak hanya Slank, beberapa budayawan Indonesia yang turut terlibat dalam Revolusi Cinta ini yaitu Butet Kartaredjasa, penyanyi Oppie Andaresta, Dira Sugandi, Iwa K, NDX AKA dan Yuni Shara. Kolaborasi antara aktivis, seniman, dan budayawan ini juga dapat disaksikan dalam saluran YouTube.

“Selain menjadi wadah dukungan untuk Ganjar-Mahfud, lagu ini kami luncurkan sebagai bentuk kolaborasi atas kekhawatiran terhadap pengikisan norma etika, penyelewengan konstitusi hingga ancaman pada demokrasi di masa datang,” kata drummer Slank, Bimbim dalam acara peluncuran lagu Salam M3tal di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (29/1/2024).