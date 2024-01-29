Slank Turun Gunung Dukung Ganjar-Mahfud, Optimistis Bisa Libas Penyelewengan

JAKARTA - Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim mengungkapkan alasan grup band Slank turun gunung. Diakuinya saat ini Indonesia sedang dalam kondisi yang tak baik.

Slank telah mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Diyakini, keduanya dapat membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi apabila dipimpin oleh kedua tokoh tersebut.

"Sebenernya Abdee sama Ridho dari goncang gancing MK, kalau ga salah Oktober ya, itu udah ajakin ‘ayo turun’. Tapi gue bilang ‘ah enggak gue males naik gunung aja’," ujar Bimbim di Kompleks GBK, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Namun, Bimbim melihat mulai ada penyimpangan dalam pertarungan perebutan kursi nomor satu di Indonesia. Oleh sebab itu, Bimbim akhirnya tergugah dan memutuskan untuk membawa Slank turun gunung mendukung Ganjar-Mahfud.

"Jadi, tadinya kita sudah ada di atas gunung tapi ternyata ada yang membutuhkan kita turun gunung lagi. Bahasa yg kita miliki adalah lagu. Jadi Slank bikin lagu. Semua bergabung di sini untuk melawan budaya yang mulai menyimpang," katanya.

"Sebenarnya kita mau santai-santai, gak mau berpolitik. Tapi ternyata Indonesia gak asik-asik aja," sambungnya.