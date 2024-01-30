Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Kereta Berdarah Karya Rizal Mantovani Siap Tayang 1 Februari 2024

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |13:39 WIB
Film <i>Kereta Berdarah</i> Karya Rizal Mantovani Siap Tayang 1 Februari 2024
Film Kereta Berdarah siap tayang 1 Februari 2024 (Foto: Instagram/mvppictures_id)
JAKARTA - Rumah Produksi MVP Pictures kembali menunjuk Rizal Mantovani sebagai Sutradara. Setelah sukses dengan Kuntilanak Universe, Rizal dipercaya kembali untuk menggarap film Kereta Berdarah.

Setelah menjalani proses yang cukup panjang, mulai dari syuting hingga pengerjaan Computer Generated Imagery (CGI), film Kereta Berdarah dijadwalkan tayang pada 1 Februari di seluruh bioskop di Indonesia.

Untuk menghadirkan suasana yang benar-benar hidup, pihak produksi pun sengaja membangun sendiri gerbong kereta khusus demi kepentingan film. Selain itu untuk proses CGI sendiri, MVP sampai menghabiskan waktu selama satu tahun.

Skenario film yang dibintangi oleh Kiki Narendra,Fadly Faisal, Putri Ayudya, Totos Rasiti, Sahira Anjani, Agnes Naomi, Ruth Marini dan Ilyas Bachtiar ini sendiri ditulis oleh Erwanto Alphadullah. Erwanto sendiri merupakan penulis muda berbakat yang meraih penghargaan sebagai Penulis Skenario Terbaik genre Horor di Festival Film Wartawan Indonesia 2023.

Kereta Berdarah

Film Kereta Berdarah siap tayang 1 Februari 2024 (Foto: Instagram/mvppictures_id)


Sampai saat ini, trailer film Kereta Berdarah sudah dilihat lebih dari 700 ribu kali. Hal inii jelas menjadi pertanda bahwa film garapan PT Tripar Multivision Plus Tbk / MVP (RAAM) semakin diminati oleh masyarakat.

Film Kereta Berdarah bercerita tentang Purnama (Hana Malasan) yang merayakan kesembuhannya dari Kanker. Untuk merayakannya, Purnama pun mengajak adiknya, Kembang (Zara Leola) berlibur ke resort alam terpencil dengan menumpangi kereta wisata.

Namun setiap melintasi terowongan, satu persatu gerbong menghilang secara misterius. Hal itu membuat Purnama, Kembang dan penumpang lain dalam perjalanan tersebut berusaha untuk mempertaruhkan hidup dan mati.

