HOME CELEBRITY TV SCOOP

Voting Rendah, Kania Lituhayu Tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |06:25 WIB
Voting Rendah, Kania Lituhayu Tereliminasi dari X Factor Indonesia Season 4
Kania Lituhayu tereliminasi dari X Factor Season 4 (Foto: Instagram/xfactoridofficial)
JAKARTA - Kontestan X Factor Indonesia season 4, Kania Lituhayu tereliminasi di babak Gala Live Show 2. Ia terpaksa harus pulang dan meninggalkan mimpinya menjadi juara, usai mendapat voting terendah dari 13 kontestan lainnya.

Sebelumnya, posisi bottom two berada di kelompok mentor Vidi dan Ariel NOAH yakni TAV dan Kania Lituhayu. Ketegangan pun dimulai usai mereka harus bernyanyi di babak Save Me Song untuk memperebutkan vote terbanyak dari para judges.

Tak cuma untuk para kontestan, hal ini juga menjadi momen yang berat untuk dewan juri. Mereka harus memilih satu dari 2 kontestan yang tidak aman malam ini.

“Ini stres banget ya jujur,” kata Bunga Citra Lestari.

X Factor Indonesia

Kania Lituhayu tereliminasi dari X Factor Season 4 (Foto: Instagram/xfactoridofficial)

Di detik-detik terakhir, Ello pun menjadi judges penentu siapa yang harus pulang malam ini. Ia pun memilih menyelamatkan TAV dan Kania harus mengakhiri perjalanannya

Keputusan juri itu pun membuat perjalanan Kania Lituhayu harus terhenti di babak Gala Live Show 2 ini. Kontestan dari mentor Ariel NOAH ini terpaksa harus tereliminasi malam ini.

Minggu depan, X Factor Indonesia Season 4 pun tersisa 12 kontestan yakni Jetje Margaretha, Kris Tomahu, TAV, Peter Holly, Ziad, Nafisah, Zibran, Tigor Sihombing, Princessa Alicia, Marisa, Circle of Fifth dan Asmaralaya. Mereka yang terpilih harus berjuang mempertahankan posisi mereka untuk bisa lanjut ke babak selanjutnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
