X Factor Indonesia Season 4 Semakin Panas Jelang Gala Live Show 2

JAKARTA - Gala Live Show 2 ajang X Factor Indonesia season 4 akan digelar pada Senin, 22 Januari besok. Pada minggu lalu, dua finalis telah dieliminasi dalam Gala Live Show perdana, yakni grup Denise Ú Alfi line up mentor Ello & grup D’Fratts line up mentor Ariel ‘NOAH’.

Denise Ú Alfi dan D’Fratts berada di 3 posisi terendah voting bersama Oma Jetje Margaretha. Sayangnya kedua grup tersebut tidak berhasil memenangkan vote juri di kesempatan Save Me Song.

Beberapa finalis yang tampil secara outstanding di babak Gala Live Show 1 kemarin di antaranya adalah Peter Holly, line up mentor VIDI, dengan membawakan lagu ‘Aku Pasti Datang’ milik Utha Likumahuwa. Penampilan yang memukau hingga membuat para mentor memberikan lima standing ovation, Ariel ‘NOAH’ pun memberikan komentarnya "Kamu luar biasa, semua teknik kamu sempurna, peralihan dari suara biasa ke falsettonya sangat halus".

Finalis line up mentor Ariel ‘NOAH’, yaitu Kania Lituhayu yang membawakan lagu ‘Takut’ dari Idgitaf ini juga mendapatkan komentar yang positif dari Ello “Ini penampilan terbaik yang pernah aku lihat dari kamu.”

X Factor Indonesia season 4 semakin panas jelang Gala Live Show 2 (Foto: MNC Media)

Sedangkan Kris Tomahu, Finalis line up mentor Judika ini memberikan penampilan terbaiknya dengan membawakan lagu ‘Jangan Khianati Aku’ milik Azlan & The Typewriter dan sukses mendapatkan lima standing ovation, menurut BCL “Di luar penampilannya yang outstanding ini, aku suka banget look kamu yang baru ini.”. Selain itu penampilannya juga disupport langsung oleh Grup Melayu asal Malaysia, Azlan & The Typewriter.

Line up mentor BCL, Princessa Alicia memberikan penampilan terbaiknya dengan membawakan lagu ‘Highway to Hell’ dari AC/DC. Tidak disangka usianya yang terbilang masih muda ini, cukup membuat Judika terkesima, menurutnya penampilan Alicia sangat keren, “Secara nada & performance keren banget, stage act-nya juga oke.”

Penampilan Tigor Sihombing yang merupakan line up mentor Ello ini, membawakan lagu milik The Beatles ‘Come Together’ dengan sangat memukau. Penampilannya yang khas ala rocker ini membuat Judika banyak memberikan komentar baik untuknya.

Tak hanya standing ovation, 3 Finalis sukses masuk jajaran trending YouTube. Penampilan Kris Tomahu sempat menduduki peringkat 2 Trending YouTube, hingga kini penampilannya telah ditonton lebih dari 1 juta viewers. Selain itu Peter Holly juga berhasil naik ke peringkat 5 Trending Youtube dan Tigor Sihombing di peringkat 16 Trending YouTube, penampilan keduanya sudah di tonton lebih dari 500 ribu viewers.