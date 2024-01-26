Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berpotensi Dibui, Inara Rusli Sebut Virgoun Tak Punya Hati Nurani

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |07:17 WIB
Berpotensi Dibui, Inara Rusli Sebut Virgoun Tak Punya Hati Nurani
Berpotensi dibui, Inara Rusli sebut Virgoun tak punya hati nurani. (Foto: Instagram/@mommy_starla)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli menyindir Virgoun tak memiliki hati nurani setelah mempolisikan dirinya atas kasus ilegal akses. Laporan tersebut dibuat musisi 37 tahun itu karena menilai sang mantan istri mengumbar data dirinya di media sosial. 

“Bagaimana nanti anak-anak melihat bapaknya setelah masalah ini? Anak-anak saya itu kan manusia yang punya perasaan dan pikiran,” kata Inara kepada awak media di kawasan Jakarta Selatan.

Inara Rusli menegaskan, anak-anak mereka tidak membutuhkan lirik-lirik indah dalam lagu Virgoun. “Yang mereka butuhkan, ayahnya bisa bertanggung jawab, punya hati nurani, dan bisa menghargai saya sebagai ibu mereka.” 

Mantan personel girlband Bexxa itu menduga, ada pihak-pihak tertentu yang tak ingin dirinya berdamai dengan Virgoun. Orang itu, imbuhnya, juga berambisi memasukkan dirinya ke dalam penjara. 

Inara Rusli sebut Virgoun tak punya hati nurani imbas kasus ilegal akses. (Foto: MNC Portal Indonesia)

“Di mana hati nurani kalian? Apa yang kalian inginkan sampai enggan memediasi suami istri yang sedang bertikai sampai akhirnya semua berlarut-larut begini? Sekarang kalian ingin memenjarakan saya,” kata Inara Rusli menambahkan. 

Karena itu, Inara Rusli meminta Virgoun untuk lebih bijak melihat permasalahan mereka. Dia juga berharap, sang mantan suami tidak melakukan sesuatu yang justru akan membuatnya menjauh dari anak-anak mereka kelak.*

(SIS)

