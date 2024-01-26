Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Ketar-ketir, Virgoun Masih Belum Ajukan Perdamaian di Kasus Ilegal Akses

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |06:29 WIB
Inara Rusli Ketar-ketir, Virgoun Masih Belum Ajukan Perdamaian di Kasus Ilegal Akses
Virgoun masih belum ajukan perdamaian di kasus ilegal akses (Foto: Instagram/virgoun)
JAKARTA - Virgoun tampaknya tidak peduli dengan Inara Rusli yang menangis lantaran takut dipenjara. Hal tersebut terjadi usai Virgoun memilih untuk membatalkan kesepakatan damai mereka dan malah melanjutkan laporan atas kasus ilegal akses.

Sandy Arifin selaku kuasa hukum Virgoun bahkan menegaskan jika kliennya belum memulai pembicaraan soal rencana berdamai dengan mantan istrinya. Sontak hal itu membuat Inara panik, mengingat kasus ilegal akses yang dilaporkan Virgoun sudah masuk ke tahap sidik.

“Belum ada permintaan dari klien kami untuk melakukan mediasi. Belum ada pembicaraan juga soal perdamaian,” ujar Sandy Arifin baru-baru ini.

“Ya sejauh ini proses hukum tetap berlanjut,” kata Sandy Arifin.

Virgoun

Virgoun masih belum ajukan perdamaian di kasus ilegal akses (Foto: Instagram/virgoun)


Kendati begitu, pihak Virgoun sama sekali tidak menutup peluang damai. Apalagi jika nantinya pelantun Surat Cinta Untuk Starla itu berubah pikiran.

Halaman:
1 2
