Ammar Zoni Berjanji Tidak Akan Pakai Narkoba di Hadapan Jenazah Sang Ayah

Ammar Zoni berjanji di depan jenazah ayah untuk tidak pakai narkoba lagi (Foto: Instagram/ammarzoni)

JAKARTA - Ammar Zoni sudah tiga kali ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Hal itu membuat pria 30 tahun itu harus kembali mendekam di balik jeruji besi.

Di tengah kasus narkoba ketiga yang menjeratnya, Ammar Zoni harus menerima kenyataan bahwa dirinya digugat cerai oleh sang istri, Irish Bella. Bahkan baru-baru ini, ia juga harus menerima kenyataan jika ayahnya, Suhendri Zoni, meninggal dunia.

Sebelum ayahnya dimasukkan ke dalam liang lahat, Ammar mendapat kesempatan untuk bertemu.

"Dia sangat menyesal, nangis, dia merangkul bapaknya. Dia sedih, kondisinya dalam keadaan berkasus, masalah perkawinan,” ujar Jon Mathias.

Saat bertemu jenazah ayahnya, Ammar pun sempat mengucapkan sumpah. Ia bahkan bersumpah untuk tidak akan lagi menyentuh narkoba.

"'Ini yang terakhir Om, saya bersumpah di depan mayat bapak saya,'” ujar Jon Mathias, mengikuti ucapan Ammar.

"Dia sujud ke bapaknya, meluk bapaknya, dia bersumpah di situ dia tidak akan menyentuh narkoba lagi," tambahnya.

Meski diberi kesempatan untuk melihat jenazah ayahnya, Ammar tetap saja bersedih lantaran tak bisa mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Hal itulah yang membuatnya memiliki keinginan untuk bangkit dari keterpurukan.