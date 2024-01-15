Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dewi Perssik Akan Segera Menikah Usai Mantan Suami Ungkap Kabar Kehamilan Istrinya

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |07:48 WIB
Dewi Perssik Akan Segera Menikah Usai Mantan Suami Ungkap Kabar Kehamilan Istrinya
Dewi Perssik dikabarkan akan segera menikah (Foto: Instagram/dewiperssik9)
A
A
A

JAKARTA -  Mantan suami Dewi Perssik, Angga Wijaya, baru-baru ini mengumumkan kabar bahagia. Istrinya, Nurul Kamaria alias Anna, diketahui tengah mengandung buah hati mereka, pasca-menikah pada 23 Juni 2023.

Kabar kehamilan istri dari mantan suaminya, jelas membuat wanita yang akrab disapa Depe ini menjadi sorotan. Menariknya, Depe juga muncul dengan kabar bahagia, lantaran tak lama lagi ia akan menyusul mantan suaminya untuk menikah.

Hal itu diungkapkan langsung oleh dua sahabatnya, Nassar dan Caren Delano di acara Pagi Pagi Ambyar. Dalam kesempatan itu, keduanya mengatakan bahwa Depe akan segera menikah, meski enggan membeberkan secara detail kapan pelantun Mimpi Manis itu melepas status jandanya.

”Eh kalau aura orang kalau mau nikah itu beda ya aura-auranya itu beda gitu, sininya (pegang pipi) mana merona gitu,” kata Nassar.

Dewi Perssik

Dewi Perssik dikabarkan akan segera menikah (Foto: Instagram/dewiperssik9)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/33/3145185/dewi_perssik-NH4y_large.jpg
Berkurban Total 17 Sapi, Dewi Perssik: Saya Ini Banyak Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118420/dewi_perssik-LPhT_large.jpg
Dewi Perssik Bersyukur Bisa Jalani Ramadan Bersama sang Ibu yang Semakin Tua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/33/3091209/dewi_perssik-umKc_large.jpg
Dewi Perssik Kesal, Foto Seksinya Disimpan Teman Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/33/3089381/dewi_perssik-D0x8_large.jpg
Marahnya Dewi Perssik Usai Dituding Pacaran dengan Brondong: Segitunya Cari Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/33/3083526/dewi_perssik-zhLD_large.jpg
Dewi Perssik Mencak-Mencak soal Tuduhan Ditangkap karena Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/33/3066451/dewi_perssik-7K2R_large.jpg
Dewi Perssik Ngamuk Usai Dituding Ikut Komentari Masalah Nikita Mirzani dan Lolly
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement