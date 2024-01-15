Dewi Perssik Akan Segera Menikah Usai Mantan Suami Ungkap Kabar Kehamilan Istrinya

JAKARTA - Mantan suami Dewi Perssik, Angga Wijaya, baru-baru ini mengumumkan kabar bahagia. Istrinya, Nurul Kamaria alias Anna, diketahui tengah mengandung buah hati mereka, pasca-menikah pada 23 Juni 2023.

Kabar kehamilan istri dari mantan suaminya, jelas membuat wanita yang akrab disapa Depe ini menjadi sorotan. Menariknya, Depe juga muncul dengan kabar bahagia, lantaran tak lama lagi ia akan menyusul mantan suaminya untuk menikah.

Hal itu diungkapkan langsung oleh dua sahabatnya, Nassar dan Caren Delano di acara Pagi Pagi Ambyar. Dalam kesempatan itu, keduanya mengatakan bahwa Depe akan segera menikah, meski enggan membeberkan secara detail kapan pelantun Mimpi Manis itu melepas status jandanya.

”Eh kalau aura orang kalau mau nikah itu beda ya aura-auranya itu beda gitu, sininya (pegang pipi) mana merona gitu,” kata Nassar.

Dewi Perssik dikabarkan akan segera menikah (Foto: Instagram/dewiperssik9)



