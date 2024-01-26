Sinopsis Film Destination Wedding, Kisah Romantis Winona Ryder dan Keanu Reeves

JAKARTA - Sinopsis film Destination Wedding akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Destination Wedding adalah film komedi romantis-drama Amerika tahun 2018 yang ditulis dan disutradarai oleh Victor Levin.

Film ini dibintangi oleh Winona Ryder dan Keanu Reeves sebagai dua orang yang bertemu saat menghadiri pernikahan yang sama di Paso Robles, California.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 51% berdasarkan 86 ulasan, dan rating rata-rata 5,3/10

Sinopsis Film Destination Wedding

Dua orang paruh baya, Frank dan Lindsay, bertemu dan kemudian bertengkar saat menunggu naik pesawat di bandara. Mereka keduanya kesal ketika menyadari bahwa mereka akan duduk bersebelahan di pesawat kecil berkapasitas delapan orang.

Rasa kesal mereka bertambah ketika mereka menyadari bahwa mereka menuju ke pernikahan tujuan yang sama di Paso Robles. Frank dan Lindsay saling mengenal. Pengantin pria, Keith, adalah saudara tiri Frank dan mantan tunangan Lindsay.

Setibanya di Paso Robles, mereka menemukan bahwa mereka menginap di kamar yang bersebelahan di sebuah penginapan. Saat menuju ke penginapan, Frank mengungkapkan bahwa ia tidak ingin pergi ke pernikahan tersebut, dan Lindsay mengungkapkan bahwa ia menghadiri pernikahan itu untuk mendapatkan penutupan dari hubungannya dengan Keith yang berakhir enam tahun lalu.

Frank bekerja di pemasaran untuk J.D. Power and Associates, sementara Lindsay adalah jaksa, dan mereka saling mengkritik pekerjaan masing-masing. Pada makan malam latihan pada Jumat malam, mereka duduk bersebelahan dan terisolasi dari yang lain. Mereka berbicara tentang tamu-tamu lainnya. Frank berbagi pendapat negatifnya tentang anggota keluarganya beserta sejarah sulit di antara mereka.

Hari berikutnya, beberapa kegiatan, termasuk penilaian anggur, direncanakan sebelum pernikahan malam itu. Frank dan Lindsay tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan malah menghabiskan waktu untuk berbicara satu sama lain. Lindsay mengatakan bahwa dia masih mencintai Keith. Frank tidak mengerti mengapa dia belum melangkah maju.

Dia mengatakan bahwa cinta tidak ada gunanya, dan Lindsay berpendapat sebaliknya. Frank mengatakan bahwa sejarah keluarganya telah merusak hidupnya, dan Lindsay mengatakan bahwa dia seharusnya melupakan itu. Mereka melanjutkan percakapan mereka melalui pernikahan malam itu dan mengkritik orang-orang lain di sana.

BACA JUGA: