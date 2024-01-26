Sinopsis Film The Foreigner, Jackie Chan Balas Dendam Kematian Putrinya

JAKARTA - Sinopsis film The Foreigner akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Foreigner adalah film thriller aksi tahun 2017 yang disutradarai oleh Martin Campbell dari skenario yang ditulis oleh David Marconi, berdasarkan novel tahun 1992 berjudul "The Chinaman" karya Stephen Leather.

Film ini dibintangi oleh Jackie Chan, Pierce Brosnan, Michael McElhatton, Liu Tao, Charlie Murphy, Orla Brady, dan Katie Leung. Film ini mengisahkan tentang seorang pria Tionghoa Nùng bernama Ngoc Minh Quan yang tinggal di London dan mencari balas dendam atas kematian putri termudanya.

Sinopsis Film The Foreigner

Ngoc Minh Quan, mantan tentara pasukan khusus Perang Vietnam, menjalankan restoran Tionghoa di London. Putri tunggalnya, Fan, tewas dalam serangan teroris yang diklaim oleh kelompok republik Irlandia "Authentic IRA." Quan, yang terus menerus mengunjungi Scotland Yard, memutuskan untuk pergi ke Belfast setelah diberitahu oleh Komandan Bromley bahwa kehadirannya menghambat penyelidikan.

Quan mendatangi Liam Hennessy, Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara dan politikus Sinn Féin, yang merupakan mantan pemimpin Provisional IRA yang mengaku telah meninggalkan kekerasan. Quan mencoba memaksa nama-nama pelaku dari Hennessy, tetapi Hennessy mengaku tidak tahu apa-apa. Quan meledakkan bom buatan sendiri di gedung Hennessy dan meletakkan bom palsu di mobilnya sebagai peringatan.

Hennessy memerintahkan bawahannya untuk menghentikan Quan dan menyuruh mencari Semtex yang hilang di tempat penyimpanan senjata IRA. Hennessy menemukan Quan, tetapi Quan berhasil melawan dan melarikan diri. Quan memotret Hennessy berciuman dengan selingkuhannya Maggie di sebuah restoran.

Quan mencoba menginterogasi salah satu anak buah Hennessy tetapi ditembak dan melarikan diri. Dia mengingat kembali melarikan diri dari Vietnam ketika dua putri sulungnya diperkosa dan dibunuh oleh bajak laut Thailand. Hennessy meminta keponakannya Sean Morrison, seorang mantan tentara Royal Irish Regiment dari New York, untuk menghentikan Quan. Morrison bernegosiasi dengan Bromley bahwa setiap sel IRA akan mengubah kata-kata sandi mereka; Bromley setuju dengan syarat bahwa kepolisian yang akan menangani mereka, bukan Morrison dan pamannya.

Komandan IRA Hennessy, Hugh McGrath, membantah mengetahui tentang Semtex yang hilang dan mengatakan kepada Hennessy bahwa serangan harus terus dilakukan. McGrath menuduh Hennessy lebih peduli pada posisinya dalam pemerintahan Inggris daripada pada tujuan IRA. Hennessy menuntut agar McGrath memerintahkan penghentian pengeboman, mengancam akan membunuhnya jika tidak.

Serangan tanpa kata sandi memicu ketidakpercayaan antara Bromley dan Hennessy. Menteri Kabinet Inggris, Katherine Davies, memberi tahu Hennessy bahwa pengampunan kerajaan yang dia cari untuk rekan-rekan mantan IRA-nya hanya akan dipertimbangkan jika dia menyerahkan pelaku pengeboman, jika tidak, pasukan Inggris akan menguasai kembali Irlandia Utara dalam dua hari. Hennessy mengetahui bahwa Morrison tanpa sengaja bocor informasi selama perselingkuhan. Bromley menemukan bahwa McGrath adalah pemimpin Authentic IRA dan memberi tahu Hennessy. Hennessy menyiksa McGrath untuk mengidentifikasi pelaku pengeboman, termasuk Maggie.