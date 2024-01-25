Sinopsis Film Judy, Diva dan Sisi Gelapnya di Belakang Panggung

JAKARTA - Sinopsis film Judy akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Judy adalah film drama biografi tahun 2019 yang didasarkan pada kehidupan entertainer Amerika, Judy Garland.

Disutradarai oleh Rupert Goold, film ini merupakan adaptasi dari permainan panggung West End dan Broadway yang dinominasikan Olivier dan Tony, "End of the Rainbow" karya Peter Quilter.

Film ini dibintangi oleh Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, dan Michael Gambon. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 82% berdasarkan 339 ulasan, dengan rating rata-rata 7/10.

Sinopsis film Judy

Pada tahun 1930-an, aktris berusia 16 tahun, Judy Garland, diberi tahu oleh kepala studio Metro-Goldwyn-Mayer, Louis B. Mayer, di lokasi syuting "The Wizard of Oz," bahwa dia memiliki bakat yang tidak dimiliki gadis lain. Bakat menyanyinya hampir tak tertandingi, dan dia berhasil melampaui kesuksesan Shirley Temple sebagai bintang cilik Hollywood.

Seiring kariernya berkembang, Judy dipaksa oleh pengawas studio yang kejam untuk mengonsumsi amfetamin tanpa seizinnya; satu insiden terjadi saat dia berkencan dengan Mickey Rooney. Dia bahkan dilarang tidur karena jadwal yang sangat padat. Menanggapi kritik Judy, Mayer menjelaskan bahwa dia kelelahan akibat jam kerjanya yang panjang; bahkan menggunakan intimidasi emosional dan fisik untuk menjaga dia agar patuh.

Di usianya yang keempat puluh, Judy telah tampil bersama Lorna dan Joey, dua anaknya dari pernikahannya dengan Sidney Luft, suami ketiganya. Kemudian, ketiganya mencoba untuk check-in di hotel mereka tetapi ditolak karena belum membayar tagihan sebelumnya. Karena ini, Judy terpaksa pulang ke Sidney, yang telah bercerai dengannya.

Di sebuah pesta, Judy bertemu dengan pemilik klub malam Mickey Deans, dan mereka menjadi teman. Pada tahun 1968, agennya memberitahunya bahwa Inggris siap menjadi tuan rumah pertunjukan mendatangnya, tetapi penerimaan di Amerika Serikat telah menurun karena ketidakandalannya dan suasana hatinya yang berubah-ubah. Dia memutuskan untuk pergi ke sana, meninggalkan Lorna dan Joey bersama Sidney, yang sulit baginya.

