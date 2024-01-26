Gong Hyo Jin dan Park So Dam Adu Akting dalam Film Gyeongju Travel

SEOUL - Gong Hyo Jin berpotensi adu akting dengan Park So Dam dalam film Gyeongju Travel. Bersama kedua aktris tersebut, turut bergabung pula Lee Jung Eun, Lee Yeon, dan Kim Young Sung.

Mengutip Soompi, Jumat (26/1/2024), Gyeongju Travel berkisah tentang seorang ibu yang kehilangan putri bungsunya. Dia kemudian mendatangi Gyeongju bersama tiga anaknya untuk menemui pembunuh putrinya.

Gong Hyo Jin, Park So Dam, dan Lee Yeon, akan berperan sebagai tiga kakak beradik yang akan membantu aksi balas dendam sang ibu setelah adik bungsu mereka dibunuh. Peran ibu dalam film ini akan dilakoni aktris Lee Jung Eun.

Aktor Kim Young Sung dikabarkan akan berperan sebagai suami karakter yang dilakoni Gong Hyo Jin. Film ini menjadi proyek reuni bagi Park So Dam dan Lee Jung Eun yang sebelumnya bermain dalam film Parasite, pada 2019.

BACA JUGA: Rizky Febian Bicara Soal Royalti Lagu Berpisah Itu Mudah yang Ditagih Anji

Sayangnya, belum ada informasi kapan proses syuting film Gyeongju Travel akan dimulai dan jadwal tayang film tersebut.*

(SIS)