Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rizky Febian Bicara Soal Royalti Lagu Berpisah Itu Mudah yang Ditagih Anji

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |20:45 WIB
Rizky Febian Bicara Soal Royalti Lagu <i>Berpisah Itu Mudah</i> yang Ditagih Anji
Rizky Febian bicara soal royalti yang ditagih Anji (Foto: Instagram/@rizkyfbian)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian belakangan disorot usai namanya disebut-sebut oleh Anji terkait royalti. Dalam unggahannya di Instagram, Anji, sang pencipta lagu Berpisah Itu Mudah yang dibawakan oleh Rizky Febian dan Mikha Tambayong, mengaku tidak pernah menerima royalti sejak 2015.

Mulanya, pria yang akrab disapa Iky itu tidak mengetahui perihal masalah royalti antara dirinya dengan Anji. Ia justru baru tahu hal tersebut saat tengah menjalani podcast bersama Darius Sinathrya.

Akan tetapi, dalam podcast Goyang Lidah yang dibawakan oleh Praz Teguh, Iky mengira bahwa Anji kala itu menyinggung pihak publisher soal royalti, bukan dirinya. Sebab, ia masih sempat bertegur sapa dengan Anji saat bertemu di sebuah acara.

"Aku awalnya nggak mikir panjang, karena beberapa bulan lalu ketika aku manggung sama Mas Anji di backstage, kita ngobrol, ketemu," kata Rizky Febian di hadapan Praz Teguh.

Anji

Rizky Febian bicara soal royalti yang ditagih Anji (Foto: Instagram/@duniamanji)


"Bahkan dia tanya 'Ki, bawain Berpisah Itu Mudah nggak?' Aku tahu dia senior, bahkan aku bilang 'Bang aku (bawain) Berpisah Itu Mudah'. Dia juga responnya baik," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117039/rizky_febian_dan_mahalini-4SXb_large.jpg
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114445/mahalini_raharja-2i0Q_large.jpg
Unik, Nama Panggilan Anak Mahalini dan Rizky Febian Terinspirasi dari Kedua Neneknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107686/mahalini_dan_rizky_febian-YOKj_large.jpg
Rizky Febian Curhat, Sepi Job Jelang Mahalini Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086935/rizky_febian_dan_mahalini-e72G_large.jpg
Rizky Febian Yakinkan Pernikahannya dengan Mahalini Sesuai Syariat Islam, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086876/rizky_febian-XZCw_large.jpg
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084676/rizky_febian_dan_mahalini-UYCA_large.jpg
Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement