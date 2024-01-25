Rizky Febian Bicara Soal Royalti Lagu Berpisah Itu Mudah yang Ditagih Anji

JAKARTA - Rizky Febian belakangan disorot usai namanya disebut-sebut oleh Anji terkait royalti. Dalam unggahannya di Instagram, Anji, sang pencipta lagu Berpisah Itu Mudah yang dibawakan oleh Rizky Febian dan Mikha Tambayong, mengaku tidak pernah menerima royalti sejak 2015.

Mulanya, pria yang akrab disapa Iky itu tidak mengetahui perihal masalah royalti antara dirinya dengan Anji. Ia justru baru tahu hal tersebut saat tengah menjalani podcast bersama Darius Sinathrya.

Akan tetapi, dalam podcast Goyang Lidah yang dibawakan oleh Praz Teguh, Iky mengira bahwa Anji kala itu menyinggung pihak publisher soal royalti, bukan dirinya. Sebab, ia masih sempat bertegur sapa dengan Anji saat bertemu di sebuah acara.

"Aku awalnya nggak mikir panjang, karena beberapa bulan lalu ketika aku manggung sama Mas Anji di backstage, kita ngobrol, ketemu," kata Rizky Febian di hadapan Praz Teguh.

Rizky Febian bicara soal royalti yang ditagih Anji (Foto: Instagram/@duniamanji)





"Bahkan dia tanya 'Ki, bawain Berpisah Itu Mudah nggak?' Aku tahu dia senior, bahkan aku bilang 'Bang aku (bawain) Berpisah Itu Mudah'. Dia juga responnya baik," lanjutnya.