12.12: The Day Jadi Film Terlaris Korea ke-6 Sepanjang Masa

Film 12.12: The Day jadi film terlaris Korea ke-6 sepanjang masa. (Foto: Hancinema)

SEOUL - Film 12.12: The Day membukukan rekor baru sejak sejak tayang perdana di bioskop Korea Selatan, pada 22 November 2023. Setelah 2 bulan tayang di bioskop, film itu masih betah di puncak box office.

Badan Perfilman Korea mencatat, film arahan Kim Sung Su tersebut mendulang 12.984.746 penonton hingga 25 Januari 2024. Hasil itu membuat 12.12: The Day menempati peringkat keenam daftar ‘film terlaris Korea sepanjang masa’.

Ketika rilis perdana pada 22 November 2023, film tersebut langsung mendominasi box office Korea Selatan. Proyek itu bahkan tercatat sebagai satu-satunya film Korea Selatan yang mampu menembus 11 juta penonton sepanjang tahun 2023.

Kala itu, 12.12: The Day sukses menggeser dominasi Roundup: No Way Out sebagai film paling banyak ditonton di box office Korea sepanjang tahun 2023.

Dibintangi Jung Woo Sung, Hwang Jung Min, dan Lee Sung Min, film bergenre sejarah itu berkisah tentang kudeta militer. Aksi tersebut terjadi tak lama setelah Presiden Park Chung Hee dibunuh, pada 1979.*

