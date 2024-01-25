Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rencana Reza Artamevia Usai Tinggalkan Dunia Politik

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |10:38 WIB
Reza Artamevia mundur dari politik (Foto: Okezone)
Reza Artamevia mundur dari politik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Reza Artamevia mantap meninggalkan dunia politik. Padahal sebelumnya ia berencana maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) bersama partai ternama di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Langkah ini diambil lantaran ibu dua anak itu ingin fokus melanjutkan kariernya di dunia tarik suara.

Dia juga baru saja merilis album terbaru bertajuk Movement of Soul setelah 21 tahun terakhir.

Rencana Reza Artamevia Usai Tinggalkan Dunia Politik

"Politikus sudah banyak saya mendingan bergabung sama saudara-saudara aja. Dimana ada yang butuh 'teh ini ada yang butuh supportnya teteh acara sosial, dimana mana' kayak gitu," ucap Reza Artamevia di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Reza menyadari menjadi politikus tentu memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat.

Oleh karena itu, dia tak ingin beban tersebut menghambatnya untuk berkarya.

"Saya ingin saya bisa bebas tidak terjebak dalam satu grup atau apa. Karena saya penyanyi, saya bisa nyanyi dengan kelompok mana pun, saya bisa nyanyi dengan kaum apa, kaum fakir, saya bisa nyanyi depan Presiden, depan Raja, depan siapapun, saya nggak mau terikat," jelasnya.

 BACA JUGA:

