Denny Chasmala Cuma Terima Royalti Rp200 Ribu, Reza Artamevia Terapkan Direct License

JAKARTA - Pencipta lagu sekaligus produser Denny Chasmala mengungkapkan bahwa ia hanya menerima royalti kurang dari Rp200 ribu untuk lagu ciptaannya Berharap Tak Berpisah. Jumlah tersebut merupakan royalti yang diterima khusus untuk performing right atau hak penampilan.

"Gue lupa, kalau nggak salah nggak sampai Rp200.000 (royalti)," ujar Denny saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Mendengar hal itu, Reza Artamevia, yang mempopulerkan lagu tersebut, terkejut dengan nominal royalti yang diterima oleh Denny. Merasa tidak adil, Reza pun langsung mengambil langkah dengan menerapkan direct license dalam pembayaran royaltinya kepada Denny.