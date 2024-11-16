Advertisement
HOT GOSSIP

Reza Artamevia Tak Terima Dituduh Lakukan Penipuan Berlian

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |14:40 WIB
Reza Artamevia Tak Terima Dituduh Lakukan Penipuan Berlian
Reza Artamevia Tak Terima Dituduh Lakukan Penipuan Berlian. (Foto: Instagram/@rezaartameviaofficial)
JAKARTA - Reza Artamevia tak terima dituduh melakukan penipuan berlian oleh IM. Tak sekadar dituduh, dia juga dilaporkan rekan bisnisnya itu ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan pencucian uang, pada 15 November 2024.

Reza tak terima karena dalam kasus tersebut, justru dirinyalah yang menjadi korban. IM sejauh ini baru menyerahkan dana sebesar Rp18,5 miliar dari dana yang disepakati bersama setelah dirinya menyerahkan berlian senilai Rp150 milar.

Karena itu, Reza Artamevia menilai, laporan polisi yang dibuat IM di Polda Metro Jaya sangat merugikan dirinya dan mencemarkan nama baiknya. “Jadi saya mau melurukan semuanya,” tuturnya saat ditemu di Bareskrim Polri, pada 15 November 2024. 

Meski begitu, Reza tetap bersyukur karena tidak sampai kehilangan pekerjaan karena permasalahan tersebut. “Enggak sih. Sejauh ini memang belum ada kerjaan yang harus dicancel karena masalah itu.

Reza Artamevia mengaku, selain bernyanyi dia sudah berbisnis berlian selama beberapa tahun terakhir. Karena itu dia mengenal IM yang menjadi rekan bisnisnya di bidang itu.

Reza Artamevia
Reza Artamevia Tak Terima Dituduh Lakukan Penipuan Berlian. (Foto: Instagram/@rezaartameviaofficial)

Halaman:
1 2
