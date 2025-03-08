Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Artamevia Bahagia Sambut Cucu Pertama

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |17:01 WIB
JAKARTA - Reza Artamevia tengah diliputi kebahagiaan karena akan segera menyambut cucu pertamanya dari pasangan Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar. Ia mengaku sangat bersyukur dan antusias menghadapi perubahan statusnya menjadi seorang nenek dalam beberapa bulan ke depan.

"Alhamdulillah, banyak bersyukur," ujar Reza saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Beberapa waktu lalu, Aaliyah mengadakan acara gender reveal, yang mengungkap bahwa ia mengandung anak laki-laki. Kabar ini membuat Reza semakin bahagia, terutama karena selama ini ia hanya memiliki anak perempuan.

"Aku senang banget pastinya. Adik-adikku laki-laki semua, anakku perempuan semua, jadi ini benar-benar spesial buat aku," ungkapnya.

