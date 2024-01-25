Mundur dari Panggung Politik, Reza Artamevia: Saya Berada di Garis Rakyat

JAKARTA - Penyanyi Reza Artamevia menyatakan mundur dari dunia politik dan kembali mengepakan sayapnya di panggung musik. Dia juga ingin bersikap netral dalam momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini.

Reza mengatakan jika saat ini dirinya berada dalam barisan rakyat. Dia juga mengaku tak ingin terikat dalam sebuah aturan partai untuk melanjutkan karier bermusiknya.

"Saya ingin netral, tadinya kan saya ingin bisa berguna untuk orang banyak (dengan terjun ke politik), tapi saya pikir nggak harus terjun ke politik pun tetap bisa berguna bagi orang banyak," ujar Reza Artamevia di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Karena kan saya punya sahabat banyak, lingkungan sosial juga banyak, jadi saya ingin berhubungan dengan siapa saja dalam kebaikan," sambungnya.

Reza menilai kontribusinya untuk bangsa dan negara bisa disalurkan di dunia hiburan yang telah membesarkan namanya.

"Karena saya penyanyi, saya bisa nyanyi dengan kelompok mana pun, saya bisa nyanyi dengan kaum apa, kaum fakir, saya bisa nyanyi depan Presiden, depan Raja, depan siapapun, saya nggak mau terikat," jelasnya.