Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mundur dari Panggung Politik, Reza Artamevia: Saya Berada di Garis Rakyat

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |09:45 WIB
Mundur dari Panggung Politik, Reza Artamevia: Saya Berada di Garis Rakyat
Reza Artamevia mundur dari politik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Reza Artamevia menyatakan mundur dari dunia politik dan kembali mengepakan sayapnya di panggung musik. Dia juga ingin bersikap netral dalam momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini.

Reza mengatakan jika saat ini dirinya berada dalam barisan rakyat. Dia juga mengaku tak ingin terikat dalam sebuah aturan partai untuk melanjutkan karier bermusiknya.

Mundur dari Panggung Politik, Reza Artamevia: Saya Berada di Garis Rakyat

"Saya ingin netral, tadinya kan saya ingin bisa berguna untuk orang banyak (dengan terjun ke politik), tapi saya pikir nggak harus terjun ke politik pun tetap bisa berguna bagi orang banyak," ujar Reza Artamevia di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Karena kan saya punya sahabat banyak, lingkungan sosial juga banyak, jadi saya ingin berhubungan dengan siapa saja dalam kebaikan," sambungnya.

Reza menilai kontribusinya untuk bangsa dan negara bisa disalurkan di dunia hiburan yang telah membesarkan namanya.

"Karena saya penyanyi, saya bisa nyanyi dengan kelompok mana pun, saya bisa nyanyi dengan kaum apa, kaum fakir, saya bisa nyanyi depan Presiden, depan Raja, depan siapapun, saya nggak mau terikat," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/33/3120604/reza_artamevia-AmIc_large.jpg
Reza Artamevia Bahagia Sambut Cucu Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/205/3119307/denny_chasmala-p54r_large.jpg
Denny Chasmala Cuma Terima Royalti Rp200 Ribu, Reza Artamevia Terapkan Direct License
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/33/3096510/reza_artamevia-DY36_large.jpg
Reza Artamevia Adukan Kasus Berlian ke Komisi III DPR RI: Kami Orang Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086436/reza_artamevia-RAgs_large.jpg
Reza Artamevia Tak Terima Dituduh Lakukan Penipuan Berlian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086410/reza_artamevia-l9hj_large.jpg
Ternyata, Reza Artamevia sudah Laporkan IM ke Bareskrim Polri sejak 6 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/33/3086332/reza_artamevia-Ojla_large.jpg
Reza Artamevia Dipolisikan Imbas Dugaan Penipuan Senilai Rp18,5 Miliar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement