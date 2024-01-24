Comeback Setelah 21 Tahun, Reza Artamevia Rilis Album Movement of Soul

JAKARTA - Reza Artamevia kembali menggebrak industri musik Tanah Air, setelah kurang lebih 21 tahun tidak merilis karya baru. Kali ini, mantan istri Adjie Massaid itu merilis album bertajuk Movement of Soul.

Menariknya, dalam album ini Reza akan merangkum beberapa genre musik. Bahkan dalam konferensi persnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Reza mengaku sangat bersyukur karena bisa menyelesaikan album terbarunya ini.

"21 tahun rentangnya dari album terakhir kemarin Alhamdulillah selesai 10 lagu, dimana satu tahunnya ada dua versi jadi ada 11," ujar Reza Artamevia pada Rabu (24/1/2024).

Dalam kesempatan tersebut, ibunda dari Zahwa dan Aaliyah Massaid ini juga menceritakan makna dari album terbarunya. Dia mengatakan jika Movement of Soul merupakan ajang mewujudkan mimpi selama dua dekade terakhir.

Reza Artamevia rilis album Movement of Soul (Foto: Ravie/MPI)

"Ini di Movement of Soul begitu banyak impian-impian saya selama 21 tahun ini jadi pas mau bikin album waktu itu bilang mau numpahin di album," jelasnya.

Sementara itu, akan ada dua lagu spesial dari Reza untuk dua anaknya yaitu Zahwa dan Aaliyah dalam album tersebut. Sebab, dia menilai inspirasi album tersebut tak lepas dari peran anak-anaknya.

"Di album ini ada lagu untuk Zahwa, ada lagu juga untuk Aaliyah saya bawain, judulnya Aaliyah. Ada juga pertama kali saya nulis lagu full judulnya Keyakinan ya," bebernya.

Penyanyi yang bernaung dalam label musik GMI Records ini juga mengusung beberapa genre musik dalam album tersebut. Ia pun berharap karya terbarunya ini bisa diterima dengan baik oleh kalangan pecinta musik Tanah Air.