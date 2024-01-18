Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Artamevia Sempat Doakan Anak-Anaknya Terkait Jodoh saat Umrah

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |23:45 WIB
Reza Artamevia Sempat Doakan Anak-Anaknya Terkait Jodoh saat Umrah
Reza Artamevia doakan anak-anaknya terkait jodoh (Foto: Instagram/@rezaartameviaofficial)
A
A
A

JAKARTA - Reza Artamevia dan keluarga baru saja kembali ke Indonesia, usai menjalani umrah di Tanah Suci. Setelah kembali, Reza pun membagikan sedikit cerita saat menjalani ibadah umrah bersama putri kandungnya, Aaliyah Massaid.

Selama berada di sana, Reza mengaku banyak menghabiskan waktu untuk beribadah. Bahkan mereka juga memanfaatkan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Sebagai seorang ibu, Reza pun mengaku bahwa ia selalu berdoa untuk anak-anaknya. Termasuk doa untuk hubungan antara putrinya, Aaliyah yang kini tengah menjalin hubungan asmara dengan Thariq Halilintar.

"Pasti dong (doakan soal jodoh), sebagai seorang ibu saya mendoakan semua," ujar Reza Artamevia dikutip dari akun YouTube Intens Investigasi.

Reza Artamevia dan anak-anak

Reza Artamevia doakan anak-anaknya terkait jodoh (Foto: Instagram/@rezaartameviaofficial)


"Tetapi saya juga berdoa untuk semua saudara-saudara muslim dan muslimah semoga perjalanannya menjadi berkah semuanya," sambungnya.

Pelantun Keabadian ini mengaku sangat bahagia lantaran bisa kembali menginjakkan kaki di Tanah Suci dan beribadah disana. Ia pun berdoa agar siapapun yang belum pernah mengunjungi Tanah Suci untuk Umrah, bisa segera mendapat kesempatan untuk berkunjung kesana dan beribadah.

"Alhamdulillah senang, pasti senang banget karena siapapun pasti pulang dari Tanah Arab pasti semuanya merasakan kebahagian kita sendiri lah ya," ucap Reza Artamevia.

"Semoga semuanya bisa menjadi tamu Allah juga, baik sudah pernah dan belum, mudah-mudahan semua bisa datang menjadi tamu Allah juga Amin," tambahnya.

Halaman:
1 2
