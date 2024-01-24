Advertisement
Pengalaman Menegangkan Julian Jacob saat Syuting The One di Bali

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |14:45 WIB
Pengalaman Menegangkan Julian Jacob saat Syuting <i>The One</i> di Bali
Pengalaman menegangkan Julian Jacob syuting The One di Bali. (Foto: Instagram/@julianjacs)
A
A
A

JAKARTA - Julian Jacob tak perlu pikir panjang ketika ditawari untuk berperan sebagai Robin dalam serial The One. Alasannya, karena series itu menawarkan alur menarik dan sangat relate dengan dirinya. 

“Aku kan memang suka main game online ya. Jadi pas ditawari ya kenapa tidak dicoba. Apalagi ceritanya menarik banget,” tutur sang aktor dalam Gathering Fanbase di Menteng, Jakarta Pusat. 

Berperan sebagai CEO ternyata cukup menantang bagi Julian Jacob. Pasalnya sebagai Robin, dia harus menampilkan karakter santai namun tetap berwibawa. 

“Karakter Robin itu tegas dan harus mampu jadi ice breaker bagi anggota SMBG. Jadi, ya dia harus serius namun bisa bercanda juga. Itu yang awalnya bikin bingung. Tapi so far so good sih,” ujarnya. 

Pengalaman menegangkan Julian Jacob saat syuting The One di Bali. (Foto: Vision+)

Tak sekadar soal peran, Julian Jacob mengungkapkan pengalaman menegangkan saat syuting di Bali. Selama syuting, dia mengaku, istri dan anaknya ikut namun tinggal di villa terpisah dengannya dan para kru. 

“Tapi pas gempa kemarin, sempat panik banget. Karena air pantai itu sempat surut banget (yang diidentikkan sebagai tanda-tanda akan datangnya tsunami),” kata Julian.

Walau sempat panik, namun Julian Jacob mengaku, sangat menikmati proses syuting di Bali. “Bonding sesama pemain bagus banget. Mas Eko Kristianto (sutradara) juga membebaskan aku untuk mengeksplorasi karakter Robin lebih dalam.” 

Karena itu, tonton kisah para gamers dengan latar belakang dunia e-Sports dalam serial The One secara eksklusif di Vision+ melalui link ini. Dua episode awal serial ini, bisa Anda tonton secara gratis.

