Demi Anak, Julian Jacob Rela Kurangi Pekerjaan

JAKARTA - Julian Jacob memilih mengurangi pekerjaannya usai memiliki anak. Bukan tanpa sebab, pasalnya aktor sekaligus penyanyi ini ingin memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga kecilnya.

Jika pekerjaannya tidak bisa ditinggal, maka Julian memutuskan mengajak istri, Mirriam Eka dan anaknya, Clover Rae Jacob ikut ke lokasi kerja. Hal tersebut bahkan sempat ia lakukan baru-baru ini, kala menjalani syuting di pulau dewata Bali.

“Pasti (kurangi kerjaan). Kayak kemarin gue ada syuting buat series lokasi di Bali. Bingung lah akhirnya ajak anak dan istri ke Bali selama sebulan penuh di Bali,"kata Julian saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 November 2023 malam.

Julian menyebut, kalau dirinya dan Mirriam bekerjasama mengurus buah hatinya. Mengingat keduanya telah memutuskan untuk tidak memakai bantuan baby sitter, untuk mengurus sang anak.

"Jadi yaudah kami kayak koordinasi dan saling kerjasama gimana bisa kerja tapi bisa urus anak," terangnya.