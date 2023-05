JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Julian Jacob membagikan kabar bahagia kehamilan anak pertamanya. Melalui akun Instagram pribadinya, suami dari Mirriam Eka ini mengatakan bahwa sang istri baru saja melahirkan, usai keduanya menikah pada Februari 2023 lalu.

Dalam unggahannya, mantan Brisia Jodie ini menyebut jika istrinya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Clover Rae Jacob. Bahkan ia juga sempat membagikan potret tangan kecil baby Clover.

“We have just been blessed with a Baby girl! Akhirnya kebahagiaan kami hampir sempurna karena kedatangan anak cilik super lucu ini ke dunia,” tulis Julian, Senin (22/5/23).

Julian sendiri mengatakan bahwa dirinya mengerti jika akan ada banyak publik dan netizen yang terkejut dengan kelahiran anak pertamanya. Apalagi, dirinya dan Mirriam Eka baru resmi menikah tiga bulan lalu.

Kendati demikian, hal itu tetap tak mengurangi rasa bahagianya. Ia bahkan mengaku sangat bahagia serta bangga bisa menjadi orang tua dari seorang bayi perempuan.

“Saya dan istri saya sangat bangga dan bahagia karena kita telah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, dan selamanya kita juga akan belajar untuk menjaga keluarga kecil ini dan senantiasa melayani Tuhan sampai nanti kita dipanggil ke surga,” tambahnya.

Unggahan Julian Jacob mengenai kelahiran putrinya jelas mengundang beragam reaksi netizen. Bahkan, ada saja warganet yang blak-blakan menyebut pelantun Fana itu hamil di luar nikah karena prosesnya yang begitu cepat.

Tak tinggal diam, Julian pun merespon komentar itu. Mantan kekasih Marion Jola ini bahkan menegaskan warganet tak tahu apapun soal kehidupan pernikahannya.

“Ga singkat, kalian aja yang gak tahu,” kata Julian.

Meski begitu, banyak pula para rekan selebritis yang tetap memberikan ucapan selamat untuk Julian dan Maria yang resmi menjadi orangtua. Mereka ikut senang dengan kelahiran anak pertama Julian dan Mirriam. “Congrats Jul dan istri,” kata Rey Mbayang. “Congrats love,” tambah Zara Adhisty.

