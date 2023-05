JAKARTA - Rasa bahagia tengah meliputi pasutri muda, Julian Jacob dan Mirriam Eka. Mereka baru saja dikaruniai seorang bayi perempuan bernama Clover Rae Jacob.

Tak bisa ditutupi, Julian Jacob merasa kehidupan rumah tangganya bersama istri tercinta menjadi lebih lengkap.

"We have just been blessed with a Baby girl! Akhirnya kebahagiaan kami hampir sempurna karena kedatangan anak cilik super lucu ini ke dunia" kata Julian Jacob, dikutip dari instagram, Selasa (23/5/2023).

Dalam kesempatan ini, Julian sadar kabar melahirkannya Mirriam Eka mungkin bakal membuat sebagian orang terkejut. Dirinya sengaja tak membagikan detail momen kelahiran sang buah hati lantaran ingin agar orang-orang terdekat lah yang merasakan kebahagiaan lebih dulu.

"Selama ini aku dan @mariaeka_ ingin sekali membagikan seluruh momen kebahagiaan kami kepada kalian semua, namun dikarenakan satu dan lain hal, kami memilih untuk biarlah kami berdua, keluarga dan orang-orang terdekat yang merasakannya terlebih dahulu," kata Julian.

Julian Jacob juga berharap dirinya mampu bersikap bijak dalam menggunakan sosial media. Hal ini tentu berkaitan dengan postingan tentang privasi kehidupan pribadinya.

Follow Berita Okezone di Google News

Pasalnya, dia tahu betul postingan seperti apapun bakal tetap ada sejumlah pihak yang tak suka dan rela memberikan hujatan. Langkah ini dia ambil semata-mata untuk menjaga putri tercintanya. "Sejujur jujurnya saya berucap, sebaik -baiknya saya membagikan momen hidup saya, pasti akan ada saja segelintir mereka yang tidak suka dan mencari hiburan sesaat dari menjatuhkan orang lain. dan yang saya lakukan adalah melindungi malaikat kecil saya dari sesuatu yang tidak baik," tulis suami Mirriam Eka. BACA JUGA: Ternyata Segini Bayaran Ello Sekali Manggung Bareng Dewa 19 Sementara itu, Julian Jacob sangat bersyukur mendapatkan anugerah berupa bayi perempuan cantik. Dia dan sang istri, Mirriam Eka, bertekad untuk belajar menjaga keluarga kecil mereka. Unggahan itu menuai beragam komentar nyinyir. Mereka sibuk menghitung waktu pernikahan Julian dan Mirriam dengan waktu kelahiran sang buah hati. "Cuma jalan 3 bulan hamil nya apa gimana ya ? Preman tour?" komentar netizen. "Nikah januari - umumin hamidun maret - may launching," komentar netizen. "Nikah januari lahiran Mei wkwk jebol jebol," komentar netizen lainnya. Diketahui bahwa pasangan ini menikah pada 26 Januari 2023. Kemudian Mirriam sempat membuat video pengumuman kehamilan dengan memberikan kejutan testpack positif untuk sang suami pada Maret lalu.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.