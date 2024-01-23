Ivan Gunawan Bakal Tinggalkan Indonesia Mulai Minggu Depan

JAKARTA - Ivan Gunawan mengabarkan bahwa dirinya akan meninggalkan Indonesia mulai minggu depan. Pernyataan tersebut diucapkan langsung oleh Ivan Gunawan lewat salah satu unggahan video di akun TikToknya @igun31.

Meski belum diketahui secara pasti kemana Ivan Gunawan akan pergi, tetapi presenter sekaligus desainer ini meminta agar para penggemarnya untuk tidak merindukannya selama ia tidak berada di Indonesia.

“Nggak sabar deh minggu depan aku udah nggak di Indonesia lagi, aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian jangan kangen sama aku ya,” kata Ivan Gunawan, dikutip dalam akun TikToknya @igun31, Senin, 22 Januari 2024.

Meskipun raganya jauh dan tidak lagi berada di Indonesia, pria yang akrab disapa Igun ini memastikan bahwa ia akan tetap aktif di sosial media. Sehingga para penggemarnya tidak akan merasa kehilangan dan terus bisa melihat kesehariannya di sosial media.

Ivan Gunawan akan tinggalkan Indonesia mulai minggu depan (Foto: TikTok)





Selain itu, Igun juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada netizen. Ia bahkan berharap agar permohonan maafnya dapat diterima, agar saat pergi dari Indonesia, Igun tidak meninggalkan dengan rasa bersalah.

“Jadi buat temen-temen mungkin nonton video ini aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Buat netizen-netizen mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan,” ucap Ivan Gunawan.

Mengetahui idolanya akan pergi meninggalkan Indonesia, para penggemar tentunya merasa sedih. Bahkan, tidak sedikit dari mereka meninggalkan beberapa komentar untuk menanyakan kemana Igun akan pergi.