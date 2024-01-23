Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ivan Gunawan Bakal Tinggalkan Indonesia Mulai Minggu Depan

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |08:30 WIB
Ivan Gunawan Bakal Tinggalkan Indonesia Mulai Minggu Depan
Ivan Gunawan akan tinggalkan Indonesia mulai minggu depan (Foto: Instagram/ivan_gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Ivan Gunawan mengabarkan bahwa dirinya akan meninggalkan Indonesia mulai minggu depan. Pernyataan tersebut diucapkan langsung oleh Ivan Gunawan lewat salah satu unggahan video di akun TikToknya @igun31.

Meski belum diketahui secara pasti kemana Ivan Gunawan akan pergi, tetapi presenter sekaligus desainer ini meminta agar para penggemarnya untuk tidak merindukannya selama ia tidak berada di Indonesia.

“Nggak sabar deh minggu depan aku udah nggak di Indonesia lagi, aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian jangan kangen sama aku ya,” kata Ivan Gunawan, dikutip dalam akun TikToknya @igun31, Senin, 22 Januari 2024.

Meskipun raganya jauh dan tidak lagi berada di Indonesia, pria yang akrab disapa Igun ini memastikan bahwa ia akan tetap aktif di sosial media. Sehingga para penggemarnya tidak akan merasa kehilangan dan terus bisa melihat kesehariannya di sosial media.

Ivan Gunawan (TikTok)

Ivan Gunawan akan tinggalkan Indonesia mulai minggu depan (Foto: TikTok)


Selain itu, Igun juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada netizen. Ia bahkan berharap agar permohonan maafnya dapat diterima, agar saat pergi dari Indonesia, Igun tidak meninggalkan dengan rasa bersalah.

“Jadi buat temen-temen mungkin nonton video ini aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Buat netizen-netizen mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan,” ucap Ivan Gunawan.

Mengetahui idolanya akan pergi meninggalkan Indonesia, para penggemar tentunya merasa sedih. Bahkan, tidak sedikit dari mereka meninggalkan beberapa komentar untuk menanyakan kemana Igun akan pergi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166201/ivan_gunawan-7Sm9_large.jpg
Ivan Gunawan Kecewa Brand Hijabnya Dibajak Pengusaha Nakal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161891/ivan_gunawan_dan_ayu_ting_ting-AJB4_large.jpg
Ivan Gunawan Ungkap Momen Pertama Jatuh Cinta pada Ayu Ting Ting: Itu Gue Masih Jadi Madam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155526/ivan_gunawan-AJHw_large.jpg
Ivan Gunawan Kini Tak Ingin Telat Sholat: Aku Selalu Ingin Berjumpa Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154890/ivan_gunawan-4Xh8_large.jpg
Ivan Gunawan Tobat Tinggalkan Dunia Malam, Haji Jadi Titik Balik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153913/ivan_gunawan-A6MC_large.jpg
Cuma Lulusan SMA, Ivan Gunawan Tak Minder di Grup Perancang Mode Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146474/ivan_gunawan-T2gn_large.jpg
Baru Pulang, Ivan Gunawan Tak Sabar Ingin Naik Haji Lagi Tahun Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement