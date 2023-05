JAKARTA - Julian Jacob dan Mirriam Eka resmi menjadi orangtua. Pasangan ini menyambut kelahiran anak pertama mereka yang berjenis kelamin perempuan, pada 22 Mei 2023.

“Akhirnya, kebahagiaan kami hampir sempurna karena kedatangan anak cilik super lucu ini ke dunia. Welcome to the world, Clover Rae Jacob,” ujarnya sambil mengunggah jemari mungil sang putri di Instagram, pada Senin (22/5/2023).

Julian Jacob menyadari bahwa akan banyak orang yang terkejut dengan kabar kelahiran putrinya tersebut. Mengingat dia dan sang istri baru resmi menikah, pada 26 Januari silam.

Namun Julian merasa, kehidupan pernikahannya merupakan hal privasi yang tak perlu semua orang tahu. Demi melindungi putrinya, Julian dan Mirriam Eka sepakat untuk menikmati momen menjadi orangtua itu berdua terlebih dahulu.

“Saya dan istri sangat bangga dan bahagia karena kita telah mendapatkan anugerah luar biasa dari Tuhan. Dan selamanya kami akan belajar menjaga keluarga kecil ini dan senantiasa melayani Tuhan sampai nanti kami dipanggil ke surga,” ujarnya.

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari beberapa rekan artis dan warganet. Penyanyi Rey Mbayang menuliskan, “Congrats, Jull dan istri. Masya Allah, semoga sehat semuanya.”

“Congrats Love, Aahh, mau ketemu sih,” ujar Adhisty Zara yang ditimpali Jennifer Coppen dengan, “Congratulations!!”

Sebelum Julian Jacob mengumumkan kelahiran putrinya, Bio One sebenarnya telah lebih dahulu membagikan kabar bahagia tersebut lewat Instagram. Dia membagikan potret bayi menggemaskan dalam balutan kain berwarna putih. Bersama foto itu, sang aktor menuliskan caption singkat bertuliskan “Hi Clover” yang dibubuhi emoji love berwarna putih dan ditautkan ke akun Instagram Julian. Namun tak lama, unggahan itu lenyap dari Story sang aktor. BACA JUGA: Gara-Gara Foto Paspor, Nana Mirdad Viral di Twitter Sementara itu, Julian Jacob dan Miriam Eka menggelar pemberkatan pernikahan, di Gereja Katedral Jakarta, pada 26 Januari 2023. Kemudian mereka mengumumkan kehamilan pertama Miriam, pada 9 Maret silam.*

