Julian Jacob Bongkar Keseruan Proses Syuting Series The One

JAKARTA - Julian Jacob mengungkap keseruan proses syuting series terbaru yang dibintanginya, berjudul The One. Menjalani proses syuting selama satu bulan di Bali, Julian mengaku seluruh prosesnya berlangsung dengan menyenangkan.

Julian merasa proses syuting series yang menceritakan perjalanan sebuah tim e-sports ini pun terasa hangat sehingga seluruh jajaran pemain terbentuk sebagai sebuah tim yang solid layaknya tim sungguhan. Bahkan sejak proses reading berlangsung di Jakarta sebelum terbang ke Bali, mereka sudah saling mengakrabkan diri.

"Kalau bonding udah sendirinya, kita udah mulai mendekatkan diri satu sama lain, mulai sharing dari reading enaknya gimana, dari situ mulai bonding," ujar Julian Jacob saat dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Terlebih, kondisi vila tempat mereka menjalani proses syuting sempat mengalami kendala kesulitan mendapat sinyal. Momen itu justru dimanfaatkan untuk saling berbincang-bincang santai untuk lebih mendekatkan diri satu sama lain.

"Di Bali tempat kita susah sinyal, gak bisa kemana-mana jadi dia lagi dia lagi, ngobrol terus," sambungnya.

Mengenai karakter Robin yang diperankannya dalam series ini, suami Mirriam Eka itu merasa tertantang lantaran harus menjadi sosok pemimpin tim e-sports yang tegas namun tetap bisa memecahkan ketegangan di antara timnya sehingga juga kerap melempar candaan.

"Karakter untuk memainkan Robin harus tegas dan ice breaker, antara serius dan becandanya itu suka bingung. Tapi over all asik," pungkasnya.