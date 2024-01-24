RCTI Hadirkan Pemain Sinetron Jangan Bercerai Bunda dan Nobar Piala Asia di Bogor Barat

JAKARTA - Setelah hadir di 2 lokasi, Pesta Oke RCTI kali ini mendatangi rumah pemirsa di Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat untuk membantu perbaikan kualitas sinyal televisi serta pemasangan Set Top Box. Acara ini akan berlangsung pada Rabu, 24 Januari 2024 mulai pukul 13.30 WIB.

Salah satu rangkaian acara yang ada di Pesta Oke adalah Meet and Greet dengan pemain sinetron Jangan Bercerai Bunda. Beberapa pemain yang hadir adalah Oding Siregar, Ibnu Jamil dan Bebby Hatami.

Keseruan lainnya di Pesta Oke yaitu bagi pecinta sepak bola, Nobar AFC Asian Cup 2023 antara Jepang vs Indonesia pukul 18.00 WIB sebagai rangkaian pesta olahraga di RCTI. Pertandingan ini merupakan pertandingan penentu bagi Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya.

Selain Meet and Greet dan Nobar, tentu saja ada keseruan lainnya seperti hiburan musik, X Factor music challenge, Games EURO dan games-games menarik, serta doorprize.

Ikuti keseruan serta kemeriahan Pesta Oke RCTI, Rabu 24 Januari 2024 pukul 13.30 WIB di Parkiran Griya Radja Pancasan Asri, RW 12 Kelurahan Pasirjaya, Kecamatan Bogor Barat. Untuk warga Bogor, jangan sampai ketinggalan ya! Acara ini gratis tanpa biaya apapun!

