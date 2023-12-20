Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Rizky Billar dan Lesti Kejora Garap Series untuk RCTI Tahun Depan

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:50 WIB
Rizky Billar dan Lesti Kejora Garap <i>Series</i> untuk RCTI Tahun Depan
Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal garap series untuk RCTI tahun depan. (Foto: Instagram/@lestykejora)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Billar tampaknya semakin agresif dengan kariernya di belakang layar. Lewat Leslar Entertainment, dia akan memproduksi series yang akan ditayangkan oleh RCTI

Alhamdulillah, akhir tahun ini kami mendapat kabar baik. RCTI memberikan kepercayaan pada kami untuk menggarap series dengan beberapa episode,” katanya dikutip dari channel YouTube Intens Investigasi, pada Rabu (20/12/2023). 

Rizky Billar mengaku, sangat antusias memproduksi series perdananya bersama sang istri. Karena itu, dia tak ingin proyek tersebut ‘asal jadi’. Dia berjanji, akan menyuguhkan cerita dan visual menarik untuk ditonton oleh masyarakat. 

“Ditunggu saja kejutan dari kami tahun depan. Insya Allah, proyek ini bisa menjadi pengalaman berharga yang membuat Leslar Entertainment berkembang lebih baik ke depannya,” tutuynya menambahkan. 

Rizky Billar dan Lesti Kejora akan garap proyek series untuk RCTI tahun depan. (Foto: Instagram/@rizkybillar)

Sejauh ini, Rizky Billar sudah menunjukkan kemampuannya dalam memproduksi video klip milik Lesti Kejora, seperti Terkesan (2023), Bukan Cinta Biasa (2023), Insan (2023), hingga Di Arsy-Mu (2023).*

(SIS)

