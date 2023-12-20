Rizky Billar dan Lesti Kejora Garap Series untuk RCTI Tahun Depan

Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal garap series untuk RCTI tahun depan. (Foto: Instagram/@lestykejora)

JAKARTA - Rizky Billar tampaknya semakin agresif dengan kariernya di belakang layar. Lewat Leslar Entertainment, dia akan memproduksi series yang akan ditayangkan oleh RCTI.

“Alhamdulillah, akhir tahun ini kami mendapat kabar baik. RCTI memberikan kepercayaan pada kami untuk menggarap series dengan beberapa episode,” katanya dikutip dari channel YouTube Intens Investigasi, pada Rabu (20/12/2023).

Rizky Billar mengaku, sangat antusias memproduksi series perdananya bersama sang istri. Karena itu, dia tak ingin proyek tersebut ‘asal jadi’. Dia berjanji, akan menyuguhkan cerita dan visual menarik untuk ditonton oleh masyarakat.

“Ditunggu saja kejutan dari kami tahun depan. Insya Allah, proyek ini bisa menjadi pengalaman berharga yang membuat Leslar Entertainment berkembang lebih baik ke depannya,” tutuynya menambahkan.

Sejauh ini, Rizky Billar sudah menunjukkan kemampuannya dalam memproduksi video klip milik Lesti Kejora, seperti Terkesan (2023), Bukan Cinta Biasa (2023), Insan (2023), hingga Di Arsy-Mu (2023).*

(SIS)