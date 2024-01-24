Advertisement
HOT GOSSIP

Inara Rusli Khawatir Anak-Anak Tahu Soal Kisruhnya dengan Virgoun

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |13:40 WIB
Inara Rusli Khawatir Anak-Anak Tahu Soal Kisruhnya dengan Virgoun
Inara Rusli khawatir anak-anak tahu soal kisruhnya dengan Virgoun (Foto: Selvianus/MPI)
JAKARTA - Perseteruan yang terjadi antara Inara Rusli dan Virgoun usai bercerai, mulai membuat ibu tiga anak itu takut. Pasalnya, Inara Rusli khawatir jika anak-anaknya mengetahui konflik yang terjadi antara kedua orangtua mereka.

Bukan tanpa sebab, pasalnya sebagai anak, mereka tentu tidak ingin melihat kedua orangtuanya bertengkar. Bahkan Inara pun tidak ingin jika kelak anak-anaknya berpikiran buruk tentang Virgoun atas masalah yang terjadi saat ini. Terlebih, saat ini Inara harus berhadapan dengan kasus hukum terkait illegal akses.

Bagi Inara, ketiga buah hatinya jelas tidak memerlukan apapun selain kasih sayang dari orang tuanya. Oleh karenanya, ia berharap agar Virgoun tidak mengabaikan rasa tanggungjawab dan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Termasuk bisa menghargai Inara sebagai ibu dari anak-anaknya.

"Saya nggak bisa berbuat apa-apa atas semua asumsi yang nanti akan anak-anak saya pikirkan tentang bapaknya," ujar Inara Rusli saat ditemui di Polda Metro Jaya baru-baru ini.

Inara Rusli (Selvianus/MPI)

Inara Rusli khawatir anak-anak tahu soal kisruhnya dengan Virgoun (Foto: Selvianus/MPI)


"Mereka itu manusia, mereka punya pemikiran juga dan mereka anak-anak yang cerdas. Mereka nggak butuh lirik lagu, mereka butuh perbuatan yang nyata dari seorang ayah yang bertanggung jawab dan punya hati nurani, yang bisa menghargai ibunya," jelas Inara Rusli.

Sebagai mantan istri, Inara juga mengaku kecewa atas nafkah yang diberikan oleh Virgoun untuk anak-anaknya. Pasalnya, nafkah yang nominalnya cukup jauh dari harapan, membuat Inara kini harus bekerja banting tulang demi mensejahterakan anak-anaknya.

