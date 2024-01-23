Tak Kunjung Damai, Inara Rusli Sebut Virgoun Tutup Komunikasi

JAKARTA - Polemik Inara Rusli dan Virgoun nampaknya semakin renggang. Vokalis Last Child itu memutuskan mengakhiri komunikasi usai kedua belah pihak bertemu beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, keduanya sempat sepakat berdamai dan Virgoun pun mencabut laporan perkara di Polda Metro Jaya, diberi waktu dua hari setelah pertemuan itu.

Namun setelah pertemuan itu, Virgoun secara mendadak memutuskan komunikasi membuat Inara kecewa dengan tindakan dari mantan suaminya tersebut.

"Kata Ina sama adik saya sudah ketemu sama omnya juga, katanya mau cabut berkas semua, tapi ternyata sudah 20 hari nggak ada bahkan nomor adik saya semua diblokir," ungkap Fanny Yunara, selaku kakak Inara Rusli saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (23/1/2024).

Inara juga mengaku bingung dengan sikap Virgoun mendadak berubah dan memutuskan komunikasi dengan dirinya. Padahal keduanya telah adanya kesepakatan pada saat pertemuan beberapa waktu lalu.

"Maunya damai, dia bilang dikasih waktu dua hari ternyata hampir 20 hari belum selesai jadi saya juga bingung maunya apa dia," tanya Inara Rusli.

