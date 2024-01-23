Kesal, Inara Rusli Sebut Virgoun Langgar Kesepakatan Damai

JAKARTA - Inara Rusli menganggap Virgoun mengingkari janjinya menempuh upaya damai. Sebab kini Inara diperiksa terkait perkara dugaan akses ilegal di Polda Metro Jaya.

Pernyataan Inara bukan tanpa sebab, karena sebelumnya ia telah bertemu Virgoun secara empat mata. Sesuai kesepakatan, vokalis Last Child itu diberi waktu dua hari mencabut laporan polisi terkait kasus dugaan ilegal akses, setelah pertemuan itu.

Namun kesepakatan itu tak kunjung dikabulkan Virgoun, dan kini telah melewati jangka waktu telah ditetapkan sebelumnya.

"Saya bingung, kemarin kan sudah sempat bertemu dari perwakilan masing-masing keluarga besar, kok malah jadi enggak kelar-kelar?," tanya Inara Rusli saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (23/1/2024).

"Di awal dia maunya damai, mau kasih waktu dua hari. Ternyata sudah hampir 20 hari, masih enggak selesai-selesai," sambung dia.

Selain tak kunjung mencabut laporan, Virgoun justru mengambil tindakan lainnya memblokir komunikasi dengan Inara Rusli, setelah batal mewujudkan rencana damai.

Keputusan itu membuat Inara semakin bingung dengan keputusan mantan suaminya tersebut, karena tidak adanya iktikad baik dari Virgoun.

"Kontak malah diblokir. Makanya saya juga bingung, maunya apa," ucap Inara Rusli.

Dengan keputusan Virgoun seolah-olah PHP-in dirinya, eks personel girlband Bexxa ini mengaku kecewa tetapi dia tak kaget, karena hal itu merupakan kebiasaan Virgoun semenjak keduanya berumahtangga.

"Kecewa tapi nggak kaget karena sejauh aku berumah tangga sama Virgoun, beliau agak susah mengambil keputusan," tutur Inara Rusli.

