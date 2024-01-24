Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Desierto, Kisah Pilu Imigran Meksiko

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |15:16 WIB
Sinopsis Film Desierto, Kisah Pilu Imigran Meksiko
Sinopsis Film Desierto (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Desierto akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Desierto adalah film thriller tahun 2015 yang ditulis bersama dan disutradarai oleh Jonás Cuarón.

Film ini dibintangi oleh Gael García Bernal (juga produser eksekutif) dan Jeffrey Dean Morgan. Film ini mendapatkan rating persetujuan sebesar 63% di Rotten Tomatoes, berdasarkan 91 ulasan dengan rata-rata rating sebesar 5.71/10.

Sinopsis Film Desierto

Sebuah kelompok pekerja migran Meksiko mencari kehidupan yang lebih baik dengan menyeberangi perbatasan AS secara ilegal. Ketika truk yang membawa mereka rusak di tengah-tengah tempat terpencil, sopirnya mengarahkan para migran dan rekannya, Mechas, ke arah Amerika Serikat dan mengucapkan selamat tinggal. Moises (Gael García Bernal) juga merupakan anggota kelompok migran dan mengikuti kelompok yang terbagi menjadi dua saat mencoba melewati perbatasan.

Sinopsis Film Desierto, Kisah Pilu Imigran Meksiko

Sam (Jeffrey Dean Morgan) adalah seorang penegak hukum tanpa ampun yang bersenjatakan senapan, yang bersama anjing setianya yang ganas, Tracker, berburu kelinci di dekat perbatasan dan melihat kelompok yang melanggar batas; dengan bantuan Tracker dan senapan M1 Garand-nya, Sam membunuh sebagian besar kelompok, termasuk Mechas, dan meninggalkan Moises dan Adela (Alondra Hidalgo) sebagai satu-satunya yang selamat setelah kejar-kejaran panjang. Tidak dapat mengikuti dua orang terakhir, Sam memutuskan untuk melanjutkan perburuannya keesokan harinya dan pergi dengan Tracker.

Adela dan Moises menemukan tempat untuk istirahat, dengan Adela mengakui kepada Moises bahwa temannya, yang merupakan korban Sam, dikirim oleh orangtuanya untuk melindunginya, dan meskipun dia dilecehkan selama perjalanan mereka, dia tidak pantas mati seperti itu.

Moises mengaku kepada Adela bahwa dia sudah pernah ke AS dan memiliki keluarga yang menunggunya di Oakland, menunjukkan boneka beruang yang diberikan putranya sebelum dideportasi, dan bahwa Moises berjanji akan membawanya kembali. Sementara itu, Sam beristirahat di sekitar api unggun bersama Tracker, menjelaskan kepada anjing setianya bagaimana dia dulu suka dengan gurun tetapi sekarang panasnya merusak pikirannya dan dia ingin melarikan diri dari itu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement