Sinopsis Film Desierto, Kisah Pilu Imigran Meksiko

JAKARTA - Sinopsis film Desierto akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Desierto adalah film thriller tahun 2015 yang ditulis bersama dan disutradarai oleh Jonás Cuarón.

Film ini dibintangi oleh Gael García Bernal (juga produser eksekutif) dan Jeffrey Dean Morgan. Film ini mendapatkan rating persetujuan sebesar 63% di Rotten Tomatoes, berdasarkan 91 ulasan dengan rata-rata rating sebesar 5.71/10.

Sinopsis Film Desierto

Sebuah kelompok pekerja migran Meksiko mencari kehidupan yang lebih baik dengan menyeberangi perbatasan AS secara ilegal. Ketika truk yang membawa mereka rusak di tengah-tengah tempat terpencil, sopirnya mengarahkan para migran dan rekannya, Mechas, ke arah Amerika Serikat dan mengucapkan selamat tinggal. Moises (Gael García Bernal) juga merupakan anggota kelompok migran dan mengikuti kelompok yang terbagi menjadi dua saat mencoba melewati perbatasan.

Sam (Jeffrey Dean Morgan) adalah seorang penegak hukum tanpa ampun yang bersenjatakan senapan, yang bersama anjing setianya yang ganas, Tracker, berburu kelinci di dekat perbatasan dan melihat kelompok yang melanggar batas; dengan bantuan Tracker dan senapan M1 Garand-nya, Sam membunuh sebagian besar kelompok, termasuk Mechas, dan meninggalkan Moises dan Adela (Alondra Hidalgo) sebagai satu-satunya yang selamat setelah kejar-kejaran panjang. Tidak dapat mengikuti dua orang terakhir, Sam memutuskan untuk melanjutkan perburuannya keesokan harinya dan pergi dengan Tracker.

Adela dan Moises menemukan tempat untuk istirahat, dengan Adela mengakui kepada Moises bahwa temannya, yang merupakan korban Sam, dikirim oleh orangtuanya untuk melindunginya, dan meskipun dia dilecehkan selama perjalanan mereka, dia tidak pantas mati seperti itu.

Moises mengaku kepada Adela bahwa dia sudah pernah ke AS dan memiliki keluarga yang menunggunya di Oakland, menunjukkan boneka beruang yang diberikan putranya sebelum dideportasi, dan bahwa Moises berjanji akan membawanya kembali. Sementara itu, Sam beristirahat di sekitar api unggun bersama Tracker, menjelaskan kepada anjing setianya bagaimana dia dulu suka dengan gurun tetapi sekarang panasnya merusak pikirannya dan dia ingin melarikan diri dari itu.

BACA JUGA: