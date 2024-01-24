Sinopsis Film The Outpost, Tentara AS Terkepung di Afghanistan

JAKARTA - Sinopsis film The Outpost akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Outpost adalah film perang Amerika tahun 2019 yang disutradarai oleh Rod Lurie, berdasarkan buku non-fiksi tahun 2012 berjudul The Outpost: An Untold Story of American Valor karya Jake Tapper, tentang Pertempuran Kamdesh dalam Perang di Afghanistan.

Film ini dibintangi oleh Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Cory Hardrict, Milo Gibson, Jacob Scipio, Will Attenborough, dan Taylor John Smith. Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating persetujuan sebesar 93% berdasarkan 99 ulasan, dengan rata-rata rating sebesar 7.9/10.

Sinopsis Film The Outpost

Selama perang di Afghanistan, SSG Romesha dan kelompok tentara baru tiba di PRT Kamdesh, di bawah komando CPT Keating. SGT Scusa menyelamatkan anjing dari tembakan, dan para pria menghadapi serangan Taliban lainnya. SSG Gallegos menyerang PFC Yunger karena menembak terlalu dekat dengan kepalanya, sementara SGT Larson mencela SPC Carter karena bertengkar selama baku tembak. Keating mengatur shura untuk menawarkan uang kepada tetua setempat untuk proyek infrastruktur sebagai imbalan perdamaian.

Tes residu tembakan membuktikan bahwa seorang pria setempat ikut serta dalam serangan hari sebelumnya, tetapi ia dan yang lainnya menyerahkan senjata mereka. Keating menawarkan untuk mengemudikan LMTV besar melalui jalan pegunungan yang sempit; saat Romesha dan Carter menyusuri jalannya, kendaraan jatuh dari tebing, membunuh Keating.

Perwira komando baru, CPT Yllescas, mengirim patroli setelah serangan lain; Romesha menjelaskan bagaimana ia akan melancarkan serangan terhadap pos terdepan yang rentan. SGT Kirk menangkap seorang pria setempat yang dibayar oleh tetua untuk mengambil foto pangkalan, yang mengakibatkan Yllescas menahan uang yang dijanjikan Keating kepada mereka.

Penerjemah Afghanistan basis, Mohammed, memperingatkan tentang serangan besar-besaran yang akan datang, tetapi ketakutannya diabaikan. Saat patroli di sebuah jembatan dengan Yunger, Yllescas tewas oleh bom; Yunger yang trauma dipujuk untuk tidak bunuh diri oleh Romesha dan dievakuasi dari Outpost bersama jenazah Yllescas.

CPT Broward mengambil alih komando basis, yang ia ungkapkan akan segera ditutup. Kartu identitas Afghanistan ditemukan di dekat jembatan, diduga milik pelaku bom, tetapi Broward menolak izin Romesha dan para pria untuk mencari desa-desa terdekat. Romesha berselisih dengan Broward atas ketatnya kepemimpinan kapten terhadap aturan pertempuran, dan tekanan dari Presiden Afghanistan Karzai menunda penutupan basis. Carter mendekati 1LT Bundermann dengan kekhawatiran para pria tentang kepemimpinan Broward, tetapi ditolak.