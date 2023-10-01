Reza Artamevia soal Kedekatan Aaliyah dan Thariq Halilintar: Mendoakan yang Terbaik

JAKARTA - Reza Artamevia menanggapi isu kedekatan putrinya, Aaliyah Massaid dengan Thariq Halilintar. Kabar tentang mereka belakangan ini sering dibahas di media sosial.

Reza Artamevia enggan berkomentar banyak. Namun, ia bersyukur kalau silaturahmi antara kedua keluarga terjalin baik sampai saat ini.

"Semua silaturahmi baik harus kita mendoakan yang terbaik ya," kata Reza Artamevia dalam Kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip Minggu (1/10/2023).

Reza juga disinggung apakah Thariq Halilintar merupakan menantu idamannya. Lagi-lagi, pelantun Cinta Sejati itu enggan memberikan banyak keterangan.