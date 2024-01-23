Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Muzakki Ramdhan Bangga Bisa Jalani Syuting Petualangan Anak Penangkap Hantu di Banyuwangi

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:15 WIB
Muzakki Ramdhan Bangga Bisa Jalani Syuting <i>Petualangan Anak Penangkap Hantu</i> di Banyuwangi
Muzzaki Ramdhan senang bisa jalani syuting film di Banyuwangi (Foto: Nurul/MPI)
JAKARTA - Pemeran utama film Petualangan Anak Penangkap Hantu, Muzakki Ramdhan dan Andy Boim turut hadir untuk menyapa para penonton di salah satu bioskop di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 22 Januari 2024. Dalam acara nonton bareng kali ini, Menparekraf Sandiaga Uno juga turut hadir dan menyaksikan film arahan rumah produksi MNC Pictures.

Muzakki sendiri merasa bangga film yang dibintanginya disaksikan langsung oleh Sandiaga Uno. Bahkan filmnya juga turut diapresiasi sebagai film anak yang menginspirasi di tengah kelangkaan film anak di industri perfilman tanah air.

Selain itu, Sandiaga juga menyinggung soal lokasi syuting film yang diproduksi MNC Pictures ini. Pasalnya untuk film Petualangan Anak Penangkap Hantu, MNC Pictures memilih kawasan hutan dengan pemandangan yang indah di daerah Banyuwangi.

Muzakki sempat terkejut mendengar penjelasan Sandiaga Uno soal Banyuwangi yang tengah dipersiapkan jadi wisata kelas dunia. Nantinya Banyuwangi akan terkoneksi dengan Bali Barat.

Petualangan Anak Penangkap Hantu

Muzzaki Ramdhan senang bisa jalani syuting film di Banyuwangi (Foto: Nurul/MPI)


BBB diciptakan untuk mengurangi beban wisata di Bali Selatan dimana saat ini menjadi tujuan wisata yang sangat digandrungi. Muzakki merasa bangga pernah merasakan proses syuting di lokasi tersebut.

"Terima kasih kepada Pak Sandiaga Uno. Tadi baru denger soal Banyuwangi Bali Barat. Jadi nanti bisa bilang 'kita pernah syuting disitu loh," ujar Muzakki di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 22 Januari 2024.

Andy Boim pun menimpali dengan menyebut bahwa kondisi di lokasi syuting begitu menyenangkan dengan masyarakat setempat yang ramah dan tentunya pemandangan alam yang indah dan hutan yang asri.

Meski berada di tengah hutan yang kerap dinilai angker, Andy dan para cast lainnya tak merasa ketakutan selama proses syuting berlangsung.

Halaman:
1 2
