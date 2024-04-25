Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Klaklik Connection with Avoskin Ajak Mahasiswa Gali Potensi Jadi Konten Kreator

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |20:30 WIB
Klaklik Connection with Avoskin Ajak Mahasiswa Gali Potensi Jadi Konten Kreator
Klaklik Connection Goes to Campus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Pictures sukses menggelar Klaklik Connection with Avoskin Glow To Campus di Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, pada Kamis (25/4/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Brand Director Avoskin, Erny Kurniawati mengaku antusias melihat tingginya animo para peserta.

“Saya pribadi merasa seru banget karena di sesi ini jadi ketemu sama pembicara dengan latar belakang yang berbeda,” ujar Erny kepada Okezone.

Klaklik Connection with Avoskin Ajak Mahasiswa Gali Potensi Jadi Konten Kreator

Erny menambahkan dirinya juga mengisi materi tentang cara membuat konten. Hal ini tentu selaras dengan brand Avoskin yang besar dari konten.

“Sharing ini bisa kasih pandangan juga bahwa teman-teman memiliki feel untuk bekerja besar banget dan kreativitas membuat sesuatu yang penting. Dan memberi keyakinan kepada teman-teman bahwa yang punya skill menulis, skill berbicara di depan umum itu skill yang gak bisa diremehin,” tambahnya.

Menurut Erny yang paling penting dari para acara ini adalah spirit yang sama dan Klaklik juga punya spirit yang sama dengan Avoskin untuk memberikan impact yang positif terutama kepada mahasiswa.

“Bisa dibilang kerjasama ini sangat menyenangkan. Harapannya bisa punya efek yang positif gak hanya ke MNC tapi juga avoskin tapi ke temen mahasiswa,” sambungnya.

