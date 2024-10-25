Cassandra Lee Penuh Emosi di Sinetron Cinta Berakhir Bahagia RCTI

BOGOR - Cassandra Lee resmi bergabung dalam sinetron Cinta Berakhir Bahagia garapan MNC Pictures. Sinetron ini menjanjikan kisah penuh intrik dan emosi yang menggugah hati penonton.

Dalam sinetron ini, Cassandra Lee akan memerankan karakter Hanna, seorang wanita yang tengah menghadapi titik terendah dalam hidupnya. Hanna adalah sosok yang terus berjuang di antara rasa putus asa dan keinginan untuk bertahan.

Karakter ini diharapkan bisa menambah warna dan kedalaman cerita, sekaligus memberikan pengalaman emosional yang intens bagi penonton.

Di adegan perdananya, Cassandra tampil memukau sebagai Hanna dengan pembawaan penuh emosi. Diceritakan bahwa Hanna, mengenakan gaun pengantin, berlari di tengah keramaian jalan dengan hati yang terluka dan air mata yang terus mengalir.