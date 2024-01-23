Petualangan Anak Penangkap Hantu Jadi Bukti Komitmen MNC Pictures Ciptakan Film Anak Berkualitas

JAKARTA - Film Petualangan Anak Penangkap Hantu produksi MNC Pictures terus mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan Menparekraf Sandiaga Uno pun ikut menyaksikan film ini bersama sejumlah orangtua yang mengajak anak-anaknya di salah satu bioskop di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Januari 2024.

Sebagai CEO MNC Pictures, Titan Hermawan pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada masyarakat. Mengingat mereka tampak luar biasa antusias untuk menyaksikan film karya anak bangsa dan menyambut kehadiran Sandiaga Uno.

Titan Hermawan pun sempat menanyakan kepada anak-anak yang menonton mengenai perasaan mereka usai menonton film ini. Rupanya mereka sama sekali tidak merasa ketakutan meski menjadi film bergenre horor.

"Terima kasih untuk yang sudah datang. Semoga ini menjadi film yang baik untuk anak-anak, gak takut kan?," ujar Titan Hermawan, menyapa para penonton.

'Petualangan Anak Penangkap Hantu' jadi bukti komitmen MNC Pictures ciptakan film anak berkualitas (Foto: Nurul/MPI)





Titan memahami banyak ibu-ibu yang sempat khawatir anaknya akan ketakutan menyaksikan film ini. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya, anak-anak merasa senang hingga tertawa saat melihat beberapa adegan.

"Alhamdulillah anak-anak happy, ibu-ibu mungkin awalnya khawatir karena film horor jadi takut, ternyata nggak," sambungnya.