Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Petualangan Anak Penangkap Hantu Jadi Bukti Komitmen MNC Pictures Ciptakan Film Anak Berkualitas

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |06:47 WIB
<i>Petualangan Anak Penangkap Hantu</i> Jadi Bukti Komitmen MNC Pictures Ciptakan Film Anak Berkualitas
'Petualangan Anak Penangkap Hantu' jadi bukti komitmen MNC Pictures ciptakan film anak berkualitas (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Film Petualangan Anak Penangkap Hantu produksi MNC Pictures terus mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan Menparekraf Sandiaga Uno pun ikut menyaksikan film ini bersama sejumlah orangtua yang mengajak anak-anaknya di salah satu bioskop di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, pada Senin, 22 Januari 2024.

Sebagai CEO MNC Pictures, Titan Hermawan pun menyampaikan rasa terima kasihnya pada masyarakat. Mengingat mereka tampak luar biasa antusias untuk menyaksikan film karya anak bangsa dan menyambut kehadiran Sandiaga Uno.

Titan Hermawan pun sempat menanyakan kepada anak-anak yang menonton mengenai perasaan mereka usai menonton film ini. Rupanya mereka sama sekali tidak merasa ketakutan meski menjadi film bergenre horor.

"Terima kasih untuk yang sudah datang. Semoga ini menjadi film yang baik untuk anak-anak, gak takut kan?," ujar Titan Hermawan, menyapa para penonton.

Petualangan Anak Penangkap Hantu (Nurul/MPI)

'Petualangan Anak Penangkap Hantu' jadi bukti komitmen MNC Pictures ciptakan film anak berkualitas (Foto: Nurul/MPI)


Titan memahami banyak ibu-ibu yang sempat khawatir anaknya akan ketakutan menyaksikan film ini. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya, anak-anak merasa senang hingga tertawa saat melihat beberapa adegan.

"Alhamdulillah anak-anak happy, ibu-ibu mungkin awalnya khawatir karena film horor jadi takut, ternyata nggak," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/598/3078860/cassandra_lee-lZQs_large.jpg
Cassandra Lee Penuh Emosi di Sinetron Cinta Berakhir Bahagia RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/598/3045026/sinetron_cinta_yasmin-lT60_large.jpg
Sinetron Cinta Yasmin Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/205/3017649/mnc-pictures-dan-tiger-wong-entertainment-umumkan-penggunaan-master-rekaman-lagu-sabda-alam-untuk-ost-film-Qpn3kht1wP.jpg
MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment Umumkan Penggunaan Master Rekaman Lagu Sabda Alam untuk OST Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000742/penulis-novel-temillasari-bagikan-tips-menulis-di-klaklik-connection-with-avoskin-5Xm25S26Ag.jpeg
Penulis Novel Temillasari Bagikan Tips Menulis di Klaklik Connection with Avoskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000727/motivasi-mahasiswa-untuk-menulis-kreatif-mnc-pictures-bagikan-hadiah-PtDObfXMUH.jpeg
Motivasi Mahasiswa untuk Menulis Kreatif, MNC Pictures Bagikan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000694/klaklik-connection-with-avoskin-ajak-mahasiswa-gali-potensi-jadi-konten-kreator-lhrGLWv8M8.jpeg
Klaklik Connection with Avoskin Ajak Mahasiswa Gali Potensi Jadi Konten Kreator
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement