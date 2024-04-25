Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Motivasi Mahasiswa untuk Menulis Kreatif, MNC Pictures Bagikan Hadiah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |21:30 WIB
Motivasi Mahasiswa untuk Menulis Kreatif, MNC Pictures Bagikan Hadiah
MNC Pictures berikan hadiah menarik untuk mahasiswa di event Klaklik Connection with Avoskin Goes to Campus (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Keseruan acara Klaklik Connection with Avoskin yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Prof.DR.Hamka, pada Kamis (25/4/2024), tidak hanya sekedar talkshow dan games saja, tapi juga ada kompetisi menarik.

CEO MNC Pictures, Titan Hermawan spontan memberikan tantangan kepada para peserta yang hadir untuk menulis kreatif.

Motivasi Mahasiswa untuk Menulis Kreatif, MNC Pictures Bagikan Hadiah

“Di event hari ini kita kasih gimmick, gimana mancing mereka punya imajinasi untuk berkreasi melalui sebuah tulisan,” ujar Titan.

Para peserta itu diminta untuk membuat cerita pendek yang menarik kemudian dikirim via DM Instagram. Hadiahnya pun tak tanggung-tanggung, Titan memberikan uang pribadinya sebesar Rp2 juta rupiah untuk para pemenang.

“Kita bikin acara diumumkan di awal dan diakhir, terus kita kasih hadiah cash. Cara ini untuk mencerminkan bahwa apa yang mereka buat apa yang mereka inisiatifkan untuk jadi suatu produk, ada hasilnya, katanya.

Setelah melalui proses pengecekan, terpilih dua orang yang menjadi pemenang karena memiliki tulisan menarik. Setelah melihat tulisan para peserta itu, Titan mengaku tulisan kreatif mereka cukup menarik.

“Yang ngirim delapan orang, 50 persennya bagus. Tapi karena kita harus memilih duac jadi kita pilih yang terbaik. Tapi memang unik yah, pendekatannya (tulisan) berbeda dari sebelumnya,” ucapnya.

Salah satu pemenang dari kompetisi menulis itu adalah Dina Dewanti dari FISIP jurusan komunikasi. Untuk cerita yang ia buat itu sesuai tentang keluarga karena sesuai dengan isu yang sedang ramai saat ini.

“Aku kan ikut komunitas film di FISIP jadi aku sedikit banyaknya tahu tentang isu yang dibahas di dunia perfilman. Aku tertarik aja isu tentang keluarga. Jadi aku terinspirasi dari itu aja,” katanya.

